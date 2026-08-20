VIDEO| Ataque en Periférico Norte: Matan a chofer de transporte público en Naucalpan, Edomex

Trágica mañana en Edomex. En las primeras horas de este 20 de agosto 2026, el chofer de un camión de transporte público de la Ruta 27 fue asesinado en un ataque a balazos por dos sujetos en calles del municipio de Naucalpan, Estado de México.

El incidente ocurrió en la lateral de Periférico Norte, en el cruce de Ávila Camacho y avenida del Parque de Chapultepec, en la colonia El Parque. Tras la agresión, los responsables lograron huir del lugar de los hechos, por lo que hasta el momento no han sido detenidos.

¿Qué tan peligrosa es la zona de Periférico Norte donde ocurrió el incidente?

La zona de Periférico Norte a la altura de la colonia El Parque y el límite con la alcaldía Miguel Hidalgo presenta una doble realidad cuando se analiza a través de datos institucionales oficiales: por un lado, se ubica en uno de los municipios con mayor percepción de inseguridad, y por otro, reporta una tendencia a la baja en la incidencia delictiva oficial acumulada.