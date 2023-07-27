Barrera de boyas en la frontera de Texas afecta la relación con México: Casa Blanca

El gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, demandó esta semana al estado de Texas para que retire la barrera de boyas en la frontera, una medida que calificó como "ilegal" y que podría dañar las relaciones diplomáticas con México, su principal socio comercial, según reconoció la administración demócrata.

Este esfuerzo se suma a las dos notas que envió el gobierno de México alegando que el gobernador Greg Abbott estaría violando un tratado internacional, además de poner en riesgo a los migrantes que buscan cruzar por el río Bravo, pero que ahora se enfrentan a un nuevo muro: las boyas flotantes.

"La presencia de la barrera de boyas ha provocado protestas diplomáticas por parte de México y corre el riesgo de dañar la política exterior de Estados Unidos", explicó el Departamento de Justicia al demandar a Texas.

¿Por qué demandó EU al estado de Texas?

A principios de julio, el gobernador de Texas, Greg Abbott, ordenó instalar boyas y alambre de púas a lo largo de la frontera que separa las ciudades de Eagle Pass y Piedras Negras, esto para frenar la migración irregular, pero la medida no fue aprobada por el gobierno Federal.

Unos días después, el estado de Texas reforzó las boyas, envió más agentes y afirmó que no retirará la barrera flotante. Inclusive, mencionó que se enfrentará al gobierno de Joe Biden en las Cortes estadounidenses.

“Son acciones ilegales que no ayudan y que están socavando lo que el presidente ha propuesto y está tratando de hacer”, afirmó en respuesta la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.

¿Cómo es la barrera de boyas con púas colocada en Texas?

Las boyas flotantes están hechas de una malla reforzada con púas y la barrera mide unos 305 metros. Según la cancillería, 230 metros de la barrera están del lado mexicano, situación que violaría la soberanía nacional y por la que enviaron notas diplomáticas para eliminar esta medida.

Today, I sent President Biden a letter responding to his Justice Department's threat to sue Texas for deploying marine barriers on the Rio Grande.



Texas will fully utilize our sovereign authority to respond to the border crisis @POTUS created.



More: https://t.co/fJn6oih4iQ pic.twitter.com/uRXc6GXvkL — Gov. Greg Abbott (@GovAbbott) July 24, 2023

“Le agradecemos al presidente Biden por haber enviado a la Fiscalía, a los jueces, una denuncia en contra del gobernador de Texas, Greg Abbott, por instalar estas boyas, estas alambradas en el río Grande que están violando nuestra soberanía y violando tratados y acuerdos internacionales”, declaró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El asunto sigue en litigio por lo que se prevé que, durante los próximos días, una Corte se pronuncie y define si Texas violó tratados internacionales y debe retirar la barrera de boyas o si pueden mantenerse para frenar la migración.