De “farmear aura” a perderla: así fue el rápido ascenso y caída de la tendencia viral en México

¿Farmear aura? Las llamadas "batallas de aura" pasaron en pocas semanas de convertirse en una tendencia viral en redes sociales a trasladarse a espacios físicos en distintos puntos de México.

El fenómeno, basado en la idea de "farmear aura" para proyectar seguridad, estilo y carisma, alcanzó su mayor intensidad el 21 de agosto, pero poco después comenzó a perder fuerza rápidamente.

¿Qué significa "farmear aura"?

Para entender el fenómeno, es necesario comenzar por el concepto de aura, una expresión que en los últimos años dejó atrás sus connotaciones espirituales para utilizarse, principalmente, para descubrir seguridad y la presencia que proyectan algunas personas.

El término comenzó a relacionarse especialmente con deportistas de élite, como futbolistas y basquetbolistas, capaces de transmitir confianza y una sensación de dominio sin realizar una acción deliberada.

A este concepto se sumó la palabra "farmear aura", utilizada para describir acciones, gestos o bailes realizados con la intención de proyectar seguridad, estilo y carisma frente a otras personas.

¿Cómo se volvió viral en México?

Durante agosto, la tendencia comenzó a crecer en redes sociales. Entre el 3 y el 7 de agosto se registraron pulsos de actividad que desaparecieron rápidamente y no llegaron a alcanzar una masa crítica.

El crecimiento sostenido llegó entre el 9 y el 10 de agosto, de manera simultánea en México y Argentina. Esto sugiere que la distribución algorítmica de TikTok funcionó de manera transnacional.

En México, el hashtag #farmearaura llegó a acumular 16.4 mil publicaciones y más de 202 millones de visualizaciones al alcanzar su punto máximo el 21 de agosto.

El fenómeno también destacó por la cantidad de atención que consiguió en relación con el volumen de publicaciones.

Aunque tuvo la menor producción entre los cinco hashtags en tendencia en México durante esa semana, alcanzó la segunda audiencia más grande, con un promedio de 13 200 visualizaciones por publicación.

¿Por qué cayó tan rápido el fenómeno?

La tendencia también mostró un rápido proceso de desgaste. El análisis de Google Trends, con datos de cuatro regiones entre mayo y agosto de 2026, muestra que Argentina alcanzó su máximo el 19 de agosto y perdió 66% de su intensidad durante los cinco días siguientes.

La velocidad de las "batallas de aura" muestra así una paradoja: aquello que comenzó como una forma de proyectar seguridad y carisma terminó convertido en una formato de observación, parodia y humillación pública.

