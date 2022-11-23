Misil mata bebé en hospital, “Rusia Estado patrocinador de terrorismo”

Reportan explosiones en varias regiones del sur y sureste de Ucrania tras la alerta esta mañana de ataque aéreo en toda Ucrania por canales de Telegram. Bebé muere en ataque a Hospital materno. El Parlamento Europeo declara a Rusia Estado patrocinador del terrorismo.

En los últimos días, Rusia ha tenido como objetivo infraestructuras que proporcionan electricidad a Ucrania, provocando apagones que se han extendido en todo el país.

Volodímir Zelenskii ha informado a través de su canal de Telegram que se ha producido una ofensiva rusa en forma de misiles a la sala de maternidad del hospital de Vilnyansk.

Al menos un bebé ha fallecido, y una mujer ha resultado herida fruto del impacto. Se espera que aún haya personas bajo los escombros, dice Zelenski.

Niños muertos por tropas de Rusia

El Ejército ruso ha matado al menos a 438 niños en Ucrania desde que comenzó la invasión. El último ocurrió la pasada madrugada. Un recién nacido falleció en una maternidad de la región sureña de Zaporiyia, según informa la Fiscalía General ucraniana en su cuenta de Telegram.

Según la fiscalía, hasta la mañana del 23 de noviembre de 2022, más de 1,279 niños se vieron afectados en Ucrania como resultado de la agresión armada a gran escala de la Federación Rusa.

Según la información oficial de los fiscales de menores, 438 niños fueron asesinados y al menos 841 resultaron heridos.

Parlamento Europeo declara a Rusia Estado patrocinador del terrorismo

Tras llevar a la Eurocámara una posible resolución de declarar a Rusia como país propagador de actos de terrorismo, se ha aprobado en el Parlamento Europeo por unanimidad este miércoles por la mañana.

494 votos a favor, 58 votos en contra y 44 abstenciones se ha contabilizado tras el recuento en el Parlamento Europeo.

Balance ofensivo de la guerra

En la cuenta oficial de Twitter del ministerio de Defensa de Ucrania ha publicado el balance ofensivo de bajas "enemigas" según sus fuerzas armadas.

Hasta 85,410 militares rusos han matado durante la guerra, sumando 410 durante el día de ayer.

También destacan la eliminación de hasta 5 vehículos armados de combate más eliminados y 5 vehículos de artillería y 2 tanques.

Piden protección para la central nuclear de Zaporiyia

La agencia atómica de la ONU y la agencia nuclear rusa Rosatom han mantenido hoy una reunión sobre la situación en la central ucraniana de Zaporiyia, ocupada por tropas de Rusia desde hace meses y sometida a bombardeos que crean el peligro de un accidente nuclear.

Rafael Grossi, director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), se reunió en Estambul con una delegación de la agencia rusa para analizar "asuntos operativos relacionados con la seguridad" en Zaporiyia y sobre el establecimiento "urgente de una zona de protección y seguridad nuclear", indicó esa agencia de la ONU en la red social Twitter.

Grossi lleva meses pidiendo la creación de una zona de protección para evitar el riesgo de accidente producido por los frecuentes bombardeos, que han dejado en numerosas ocasiones a la planta sin suministro eléctrico exterior y dependiente de generadores diésel para mantener sistemas vitales, como la refrigeración de los reactores nucleares.

