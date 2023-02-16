La Biblia hebrea más antigua se vendería hasta en 50 millones de dólares

¿Cuánto pagarías por poseer la Biblia más antigua del mundo? Puedes prepararte y ver cómo se ve la Biblia hebrea más ancestral de la que se tiene conocimiento, pues Londres la pondrá en exhibición la próxima semana previo a una subasta en la que esperan recibir una cifra cercana a los 50 millones de dólares, con la que se convertiría en el texto más caro de la historia.

Se trata de una biblia con más de mil años de antigüedad, la cual fue publicada por la casa Sotheby's y que pertenece a David Solomon Sassoon, quien adquirió el texto religioso en 1929 en medio de una basta colección de documentos y textos judíos y hebreos. En honor a esta persona, el texto será promocionado como el Codex Sassoon.

David Solomon Sassoon pudo agrupar una enorme cantidad de textos judaicos y hebraicos hasta confeccionar una de las colecciones privadas más importantes del siglo XX. Entre ellos la Biblia milenaria, la cual promete ser un vínculo fundamental entre la tradición oral judía y la Biblia hebrea moderna.

Coming to auction this May is one of the most impressive artifacts of human history and culture: The Codex Sassoon Hebrew Bible.



Over 1,000 years old, the bible puts an end to the great “silent period,” during which virtually no Hebrew literature survives. pic.twitter.com/DoKWEi2cXo — Sotheby's (@Sothebys) February 15, 2023

Esta Biblia hebrea está compuesta por veinticuatro libros divididos en tres partes: el Pentateuco, los Profetas y los Escritos. Los cristianos llaman a estos textos el Antiguo Testamento, y las sectas católicas, ortodoxas y protestantes los incorporan a sus cánones bíblicos.

Reciéntemente, la coleccionista Jacqui Safra, hizo datar el Codex Sassoon con carbono, confirmando que era más antiguo que el Códice de Alepo y el Códice de Leningrado, otras dos importantes Biblias hebreas antiguas; por este motivo, el Codex Sassoon iniciará la subasta en 30 millones de dólares y promete superar el récord del texto más caro que se ha vendido en una subasta.

¿Cuánto costó el libro más caro de la historia?

Fue en el 2021 cuando el multimillonario Kenneth Griffin impuso el récord de haber comprado el libro más caro en una subasta, pues desembolsó 43,2 millones de dólares por la primera edición de la Constitución de Estados Unidos, también en una subasta de Sotheby's.

De acuerdo con la casa subastadora, el Codex Sassoon se ha datado a finales del siglo IX o principios del X por motivos científicos y paleográficos, y contiene casi la totalidad de la Biblia. Por su relevancia histórica para la humanidad, será exhibida porprimera vez al público después de 40 años y realizará una gira por Londres, Tel Aviv, Dallas, Los Ángeles y finalmente Nueva York.