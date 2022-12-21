Biden anuncia paquete de ayuda a Ucrania; incluye misiles Patriot

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció un nuevo paquete de ayuda para Ucrania con 1.8 mil millones de dólares, también incluirá un sistema de defensa antimisiles Patriot.

“La próxima porción de ayuda será de mil 850 millones de dólares que incluye transferencia de equipo, así como contactos para dar municiones que Ucrania va a necesitar, tanques lanzacohetes y misiles Patriot”.

Añadió que las fuerzas ucranianas deberán aprender a utilizar los misiles patriot, “tomará algún tiempo completar el entrenamiento necesario”, indicó Biden en una conferencia conjunta con el presidente Zelensky.

Biden aseguró que Estados Unidos está comprometido a garantizar que Ucrania pueda defenderse contras las agresiones de Rusia todo el tiempo que sea necesario.

Zelensky agradeció a Biden por el nuevo paquete de ayuda

Por su parte, Volodimir Zelensky, presidente de Ucrania, agradeció a Biden por su apoyo y enfatizó en la importancia del apoyo para la defensa del país. Explicó que ambos líderes discutieron cómo fortalecer la defensa aérea de Kiev.

"El año que viene, nuestro movimiento hacia adelante para luchar por nuestra libertad e independencia. Tengo buenas noticias de regreso a casa. El presidente Biden anunció un nuevo paquete de apoyo a la defensa, alrededor de 2 mil millones de dólares estadounidenses, y el elemento más fuerte de este paquete es el sistema de batería Patriots, algo que fortalecerá significativamente nuestra defensa aérea", dijo Zelensky en el conferencia de prensa conjunta que ofrecieron desde la Casa Blanca.

Zelensky aseguró que los misiles de defensa Patriot que enviará Estados Unidos son importantes para crear un espacio aéreo seguro en Ucrania, para cuidar el sector energético del país y al pueblo ucraniano.

"Este es un paso muy importante para crear un espacio aéreo seguro para Ucrania y será la única forma en que podremos privar al país terrorista de atacar nuestro sector energético, nuestra gente y nuestra infraestructura", aseveró Zelensky en conferencia.