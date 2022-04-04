Biden le dice criminal de guerra a Putin por Ucrania

El presidente de Estados Unidos (EU), Joe Biden, calificó a su homólogo ruso, Vladimir Putin, de criminal de guerra e instó a que se le celebre un juicio por delitos de lesa humanidad, esto mientras aumenta la conmoción mundial por la matanza de civiles en la ciudad de Bucha en Ucrania.

En un breve encuentro ante periodistas que cubren la Casa Blanca, el presidente Biden señaló: "Han visto lo que ocurrió en Bucha" y agregó que: "Esto lo justifica: es un criminal de guerra".

"You saw what happened in Bucha," President Biden said, adding that Putin "is a war criminal." https://t.co/f40BEbW29t — CBS Mornings (@CBSMornings) April 4, 2022

Biden dice que Putin es un criminal de guerra y pide que sea enjuiciado

El descubrimiento de una fosa común y de cadáveres atados con disparos a corta distancia en la localidad de Bucha, una ciudad retomada a las tropas rusas a las afueras de Kiev (capital de Ucrania), parecía que iba a impulsar a Estados Unidos (EU) y a Europa a imponer sanciones adicionales en contra de Moscú.

El presidente estadunidense señaló que: "Tenemos que reunir la información. Tenemos que seguir proporcionando a Ucrania las armas que necesita para continuar la lucha. Y tenemos que obtener todos los detalles para que pueda celebrarse un auténtico juicio por crímenes de guerra".

"Putin es brutal. Y lo que está ocurriendo en Bucha es indignante, y todo el mundo lo ha visto", agregó el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

Mientras tanto desde el Kremlin se negó de forma categórica cualquier acusación relacionada con el asesinato de civiles, incluso en Bucha, donde se dijo que las fosas y los cadáveres habían sido un montaje por parte de Ucrania para "manchar" a Rusia.

#ÚLTIMAHORA Lavrov: "En Ucrania ya se han lanzado muchas falsificaciones, que luego fueron acompañadas de un fuerte apoyo mediático" https://t.co/zRD6yYVQez pic.twitter.com/PtLo7cUIAJ — RT Última Hora (@RTultimahora) April 4, 2022

Jefa de Naciones Unidas para los Derechos Humanos habla sobre posibles crímenes de guerra

Michelle Bachelet, alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señaló que el descubrimiento de civiles muertos en la ciudad ucraniana de Bucha plantea cuestiones sobre posibles crímenes de guerra.

En un comunicado, Bachelet señaló que: "Los informes que están surgiendo de esta (Bucha) y otras zonas plantean cuestiones serias y preocupantes sobre posibles crímenes de guerra, graves infracciones del derecho internacional humanitario y graves violaciones del derecho internacional de los derechos humanos".

🇺🇳🇺🇦🇷🇺 | URGENTE - GUERRA UCRANIA-RUSIA: La alta comisionada para los DDHH de la ONU, Bachelet, está "horrorizada" por las imágenes de Bucha. — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 4, 2022

La oficina de Derechos Humanos de la ONU tiene unos 50 empleados en Ucrania que han estado supervisando el número de muertes de civiles desde que Rusia comenzó su operación militar especial en la "Nación Eslava" desde el 24 de febrero. Hasta ahora ha confirmado la muerte de mil 430 civiles.