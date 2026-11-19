Este jueves 19 de noviembre de 2026, mantente informado sobre las condiciones de las carreteras y autopistas de México para anticipar posibles bloqueos y planear tus traslados de manera segura.

En Azteca Noticias te compartimos un monitoreo vial actualizado con reportes de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional, para que conozcas el estado de las principales vías de comunicación del país.