Este jueves 19 de noviembre de 2026, mantente informado sobre las condiciones de las carreteras y autopistas de México para anticipar posibles bloqueos y planear tus traslados de manera segura.
En Azteca Noticias te compartimos un monitoreo vial actualizado con reportes de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional, para que conozcas el estado de las principales vías de comunicación del país.
Bloqueos en carreteras hoy 19 de noviembre de 2026
Cierre parcial en carretera de Jalisco
Por un accidente vial, hay cierre parcial a la circulación en el kilómetro 103+1000, de la carretera Acatlán de Juárez-Colima, con dirección a Colima.
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