BMV y Wall Street cierran en terreno negativo; conoce cómo cerraron los mercados este viernes

Para quienes siguen el comportamiento de los mercados, este viernes la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y Wall Street terminaron la jornada con pérdidas, por lo que el cierre deja un balance negativo en ambos mercados accionarios.

Así cierra la BMV hoy 4 de septiembre

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerró la jornada de este viernes 4 de septiembre con una baja en su principal indicador. El S&P/BMV IPC terminó en 64,866.61 puntos, una disminución de 0.87%, equivalente a 569.55 puntos menos respecto a la jornada anterior.

Durante la sesión se registró un volumen de 167 millones 938 mil 286 títulos operados. El S&P/BMV es uno de los principales indicadores del mercado accionario mexicano y refleja el comportamiento de un grupo de acciones representativas de la Bolsa.

La jornada de la BMV terminó en terreno negativo para el mercado mexicano, ya que el índice perdió 569.55 frente a su nivel anterior.

¿Cómo cerró Wall Street este viernes?

Los tres principales índices estadounidenses cerraron con bajas:



Dow Jones: 53,413.60 puntos, una caída de 0.51% (-29.30 puntos).

S&P 500: 7,718.41 puntos, una baja de 0.38% (-29.30 puntos).

Nadasq Composite: 26,506.99 puntos, una disminución de 0.29% (-77.07 puntos).

De acuerdo con Reuters, el retroceso se produjo después de que el reporte de empleo en agosto mostrara la creación de 162 mil puestos de trabajo, muy por encima de los 56 mil que esperaban los economistas. El dato reforzó las expectativas de que la Reserva Federal pueda subir las tasas de interés en su reunión de septiembre.

¿A cuánto está el dólar en México en septiembre 2026?

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $15.85 pesos la compra y se vende en $16.98 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura para este viernes 4 de septiembre 2026.

El precio del dólar en Tijuana se ubica en $16.65 pesos la compra y en $16.40 pesos la venta. Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad en la que te encuentres.

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $10.40 pesos la compra y se vende a $12.22 peso mexicanos en ventanilla bancaria durante 4 de septiembre.