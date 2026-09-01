Día negro para los mercados: BMV y Wall Street cierran con fuertes pérdidas

Los mercados financieros terminaron el primer día de septiembre con una jornada complicada a ambos lados de la frontera. La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y Wall Street cerraron este martes con pérdidas, en una sesión en la que el ánimo de los inversionistas se vio presionado por el comportamiento de los precios del petróleo y el aumento en los rendimientos de los bonos.

Así cerró la jornada la BMV hoy

La Bolsa Mexicana de Valores registró una jornada negativa. El principal indicador del mercado, S&P/BMV IPC, se ubicó en 64 mil 514.5 puntos, lo que representa una caída de 1.4%, equivalente a una pérdida de 916.07 puntos respecto a la sesión pasada.

Durante la jornada se negociaron 141 millones 725 títulos, reflejando el movimiento de compra y venta de acciones en el mercado mexicano.

En decir, la caída del índice significa que, en conjunto, las principales empresas que forman parte de este indicador registraron una disminución en el valor de sus acciones durante la sesión.

Cierra con pérdidas el Wall Street hoy 1 de septiembre 2026

De acuerdo con Reuters, Wall Street cerró este martes 1 de septiembre con pérdidas, en una jornada marcada por el aumento de los precios del petróleo, mayores rendimientos de los bonos y las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente.

Dow Jones: bajó 0.79% a 52,766.93 puntos.

S&P: perdió 0.71%, a 7,631.47 puntos.

Nasdaq: cayó 1.03% a 26,099.77 puntos.

La presión sobre los mercados aumentó después de que el precio del petróleo subiera ante la escalada de las hostilidades en el Medio Oriente.

Esto alimentó los temores de que la inflación pueda mantenerse elevada y de que la Reserva Federal tenga que subir las tasas de interés. El Wall Street comenzó septiembre, con los tres principales índices en rojo y el Nasdaq como el más afectado.

¿Cuál es el precio del dólar?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $16.00 pesos la compra y se vende en $16.98 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura para este martes 1 de septiembre 2026.

Mientras que el precio del dólar en Tijuana se ubica en $16.65 pesos la compra y en $16.40 pesos la venta. OJO recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad y zona en la que te encuentres.

Y el precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $10.45 pesos la compra y se vende a $13.29 peso mexicanos en ventanilla bancaria durante el primer martes del mes.