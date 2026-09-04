Mercados toman impulsos: BMV y Wall Street cierran con ganancias

Para los inversionistas, la jornada de este jueves 3 de septiembre dejó un cierre positivo en los mercados financieros: la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y los principales índices de Wall Street terminaron con ganancias.

Así cerró la Bolsa Mexicana de Valores hoy 3 de septiembre

Al corte de esta tarde, el S&P/BMV IPC, principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores, registra un nivel de 65,436.16 puntos. El indicador presenta una variación positiva de 0.85%, equivalente a un aumento de 551.88 puntos, de acuerdo con los datos mostrados.

En cuanto al volumen, se reportan 198,904,668 operaciones o títulos negociados durante la jornada. En términos generales, el mercado bursátil mexicano muestra un avance al momento del corte, con el IPC registrado una subida de 0.85%.

¿Cómo cerró Wall Street hoy?

Los tres principales índices de Estados Unidos terminaron la jornada con fuertes ganancias, todos con avances superiores al 1%.



Dow Jones: subió 624.16 puntos, equivalentes a 1.18%, para cerrar en 53,686.11 puntos.

S&P 500: avanzó 81.11 puntos, o 1.06%, terminó en 7,747.71 puntos.

Nasdaq Composite: ganó 366.23 puntos, un 1.40%, hasta 26,584.06 puntos.

De acuerdo con Reuters, la buena jornada estuvo relacionada principalmente con los comentarios del gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, quien señaló que estaría a favor de mantener las tasas de interés sin cambios si los datos confirman que las presiones inflacionarias están disminuyendo.

Este es el precio del dólar hoy

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $15.90 pesos la compra y se vende en $16.97 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura para este jueves 3 de septiembre 2026.

El precio del dólar en Tijuana se ubica en $16.65 pesos la compra y en $16.40 pesos la venta. Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad y zona en la que te encuentres.

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $10.40 pesos la compra y se vende a $12.22 peso mexicanos en ventanilla bancaria durante el primer jueves del mes.