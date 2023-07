Incendio en hotel de la Roma, en CDMX, deja 35 intoxicados y 3 quemados

El incendio de un hotel de la colonia Roma Norte, de la Ciudad de México (CDMX), generó una intensa movilización de los cuerpos de emergencia y provocó la evacuación de alrededor de 180 personas, además de que una veintena de huéspedes fueron rescatados por los bomberos, al quedar atrapados en algunos pisos. Al final 35 personas resultaron intoxicadas y tres lesionados por quemaduras fueron trasladados al hospital.

La madrugada de este lunes el incendio inició en una subestación eléctrica del hotel, ubicado en el número 328 de avenida Chapultepec–entre Monterrey e Insurgentes- en la colonia Roma Norte. Una gran cantidad de humo negro se extendió con rapidez, prendiendo las alertas.

#MientrasDormía | Se registró un #incendio en hotel de la colonia Roma; el fuego se originó en la subestación eléctrica y 180 personas fueron evacuadas; 35 se intoxicaron.



Al menos 20 #huéspedes fueron sacados por las ventanas.



El reporte de @Oscar_Mendoza31 en @PrimeraLineaAM. pic.twitter.com/fHlTxPgiLF — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 10, 2023

¿Cómo vivieron los huéspedes el incendio del hotel de la colonia Roma?

Ángeles, una de las turistas que se aloja en el hotel, relató a Fuerza Informativa Azteca (FIA) los momentos de angustia que vivió ante el incendio: “No podíamos respirar, no encontrábamos la salida cuando prendíamos el flash del celular como que no podíamos ver nada, teníamos que estar en el piso no había nadie del personal del hotel y tuvimos que salir corriendo y cuando salíamos escupíamos sangre”.

Otro de los turistas afectados en este incendio fue Gerardo Rentería. “A eso de la media noche salí yo al baño y de repente se cortó la luz completamente, se cortó todo y ya mi chavala y mi yerno me dijeron que estaba saliendo mucho humo, lo que hicimos fue agarrar lo que pudimos y batallamos y eso que estábamos en el primer piso, batallamos para salir”.

Bomberos rescatan a huéspedes atrapados en incendio de hotel de la Roma

Ante el denso humo que invadió pasillos y la mayoría de las 85 habitaciones, algunos huéspedes subieron a la azotea del hotel, otros lograron salir por la puerta principal; sin embargo hubo quienes quedaron atrapados en las habitaciones en las que se alojaban.

Con una escalera telescópica los elementos del H. Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México (CDMX) llegaron hasta el cuarto y quinto piso, rompieron las ventanas y rescataron a 20 personas.

Mientras los bomberos realizaron las tareas de salvamento de los huéspedes y trataban de extinguir el siniestro, dos helicópteros Cóndores de laSecretaría de Seguridad Ciudadana (SSC)capitalina sobrevolaron la zona, para coordinar las unidades en tierra.

Paramédicos del ERUM valoraron a 135 personas por intoxicación: SSC

Paramédicos de la Cruz Roja y personal de Protección Civil atendieron y suministraron oxígeno a los huéspedes afectados; de acuerdo con la SSC un total de 135 personas fueron valoradas por posibles síntomas de intoxicación, de las que 35 resultaron positivas.

Fue hasta alrededor de las 03:00 horas, cuando los bomberos controlaron el incendio; aunque para algunos de los huéspedes del hotel su situación es incierta, ya que no saben a dónde serán trasladados o si van a poder recuperar sus documentos y pertenencias en las próximas horas.