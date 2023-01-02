Brasil da el último adiós a la leyenda del fútbol Pelé

La leyenda del fútbol Pelé salió del Hospital Albert Einstein de Sao Paulo, Brasil donde murió el jueves pasado.

Multitudes despiden a Pelé con fuegos artificiales

Durante su camino al estadio de fútbol Santos, también conocido como Vila Belmiro, la mañana de este lunes, el coche fúnebre conducido por la región de Santos, fue despedido con fuegos artificiales y multitudes mientras se dirigía al estadio.

El coche fúnebre estaba bajo una fuerte escolta policial cuando se dirigía al estadio, donde se colocó su féretro en el medio del campo.

Los fans ya habían comenzado a llenar las calles en las primeras horas de la mañana del lunes, muchos con banderas o pancartas con mensajes de 'O Rei'. “Pelé, eres eterno”, decía uno a un costado de la carretera.

Velorio de Pelé en estadio de Brasil durará 24 horas

Los brasileños presentarán sus respetos finales al gran rey del fútbol, Pelé con un velatorio público de 24 horas, que comienza este lunes en el Estadio Urbano Caldeira, la casa de su antiguo club de fútbol Santos.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, llegó a Brasil al velatorio de Pelé, en compañía de los presidentes de la Conmebol y la CBF, Alejandro Domínguez y Edinaldo Rodrigues.

"Pelé es eterno. Pelé es un icono mundial del futbol. Pelé hizo muchas cosas primero en el futbol que el 99 % solo puede soñar en hacer y el otro 1% lo hizo después de Pelé. Por eso estamos acá con una enorme tristeza, pero también con una alegría, la alegría de Pelé. La sonrisa de Pelé", externó el titular de la FIFA.

Procesión fúnebre del rey Pelé

Este martes, una procesión fúnebre llevará el ataúd de Pelé por las calles de la ciudad de Santos, Brasil, incluso pasando por la calle donde vive la madre de Pelé, Celeste Arantes, de 100 años.

La procesión continuará hasta el lugar de descanso final de Pelé, el cementerio Memorial Necrópole Ecumenica, donde se realizará un funeral privado para los familiares.

Edson Arantes do Nascimiento falleció a los 82 años de edad, perdió la batalla contra el cáncer de colon que le diagnosticaron hace tiempo.

O'Rei estuvo internado durante varios días y su hija Kely fue quien informó sobre su partida: "Todo lo que somos es gracias a ti. Te amamos infinitamente. Descansa en paz", escribió en sus redes sociales. Desde entonces, varios equipos de todo el mundo le han rendido homenajes.

Pelé uno de los máximos goleadores de la historia

Pelé es uno de los máximos goleadores de la historia, durante gran parte de su carrera jugó en el Santos FC (1956 a 1974) y en sus últimos años como profesional jugó en el New York Cosmos (1975 a 1977).

Es el único futbolista de la historia que ha ganado tres Copas del Mundo, la primera en Suecia 1958, la segunda en Chile 1962 y la tercera en México 1970.

