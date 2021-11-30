Brasil y Japón confirman primeros casos de la variante Omicron

La agencia de Salud de Brasil confirmó los dos primeros casos de Covid-19 con Omicron, que serían los primeros contagios en América Latina con la nueva variante descubierta la semana pasada en Sudáfrica. Japón también registró un contagio.

Los dos casos en Brasil corresponden a un hombre de 41 años de edad y a su esposa de 37 años, quienes recientemente viajaron a Sudáfrica y dieron positivo a la nueva variante después de realizarse la prueba de Covid-19.

La Secretaria de Salud de Brasil informó que “el ingreso de los dos pasajeros positivos con la variante de Omicron ocurrió el pasado 23 de noviembre, un día antes de que se diera a conocer a nivel mundial sobre su existencia.

“Ante el diagnóstico positivo, la pareja fue orientada a permanecer en aislamiento domiciliario. Ambos están bajo monitoreo de las autoridades sanitarias regionales y municipales de Sao Paulo junto con sus respectivos familiares”, indicó la dependencia brasileña.

"El surgimiento de Ómicron nos recuerda de lo peligrosa y precaria que es nuestra situación. Deberíamos permanecer alertas ante la amenaza de este virus".@DrTedros, de la @WHO, insiste en fortalecer el compromiso para acabar con la pandemia de #COVID19.https://t.co/zJIJrWyjhj — Naciones Unidas (@ONU_es) November 30, 2021

Además, Brasil investiga otro caso sospechoso de Omicron, en Sao Paulo, referente a un hombre que regresó al país latinoamericano la semana pasada, procedente de Etiopía.

Japón confirma casos positivos de Omicron

Japón confirmó este martes el primer caso de un hombre contagiado con la nueva variante de Covid-19, Omicron, quien se encuentra hospitalizado y padece fiebre.

Las autoridades japonesas indicaron que el hombre arribó a al país asiático el pasado 28 de noviembre y fue sometido a una prueba de Covid-19, como todas las personas que ingresan a Japón, en la que el resultado arrojó un positivo. Posteriormente, tras un análisis genético del patógeno, fue identificada la variante Omicrón.

Tanto Brasil como Japón se sumaron a los países que cerraron sus fronteras a viajeros procedentes de 10 países del sur de África, con el objetivo de contener la propagación de la nueva cepa de Covid-19, de la que hasta ahora se desconoce su letalidad o grado de contagio.