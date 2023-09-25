VIDEO: Mujer sufre lesión cerebral tras caer de juego mecánico en parque de diversiones de Brasil

Una mujer sufrió serias lesiones tras caer de un juego mecánico en Brasil, debido a que las cadenas que sostenían su asiento se rompieron. El hecho quedó captado en un video.

El incidente sucedió en el parque de diversiones llamado Mirabilandia, en la comunidad de Olinda, la tarde del viernes 22 de septiembre. La mujer, Dávine Muniz Cordeiro de 34 años de edad, estaba en el juego conocido como Wave Swinger.

Sin embargo, en cierto momento, el asiento en el que ella estaba se desprendió de la estructura mientras esta daba vueltas. Según el parque, dicha atracción puede alcanzar una altura de hasta 12 metros.

Tras la caída, la mujer recibió ayuda de los servicios de emergencias y fue trasladada al Hospital de Restauración, en la comunidad de Derby, Recife. Los médicos le diagnosticaron fracturas en el cuerpo, así como un traumatismo craneoencefálico.

🇧🇷 | LO ÚLTIMO: Una mujer de 22 años resultó herida después de que la "silla voladora" de un parque de atracciones, al noreste de Brasil, se soltara mientras giraba en el aire a gran velocidad.



La mujer sufrió fracturas corporales, lesión cerebral traumática y se encuentra en… pic.twitter.com/Pnd9RRB7FN — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) September 23, 2023

El parque Mirabilandia aseguró que brindó toda la ayuda necesaria a la mujer y se dijo dispuesta a cooperar con las autoridades. En un comunicado agregó que el juego mecánico sería suspendido para una revisión.

El sábado, personal de la Comisión Estatal de Protección y Defensa del Consumidor y de la alcaldía de Olinda cerraron el parque debido al incidente. Además, inspectores del Consejo Regional de Ingeniería y Agronomía acudieron a realizar una verificación.

¿Cómo está la mujer lesionada tras el accidente en el parque de diversiones en Brasil?

Dávine Muniz Cordeiro, quien ese desempeñaba como profesora de inglés, debió ser sometida a cirugía cerebral y hasta ayer domingo seguía internada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Restauración.

Ricardo Lima, primo de la víctima, señaló que la condición de la lesionada ha logrado estabilizarse y los familiares están negociando el traslado de la mujer a un hospital privado, según el medio local Globo.

El familiar de la lesionada agregó que los abogados de ambas partes negociaron un traslado a otra clínica que le brinde apoyo de neurocirujanos durante las 24 horas del día, en el caso de que exista una complicación.