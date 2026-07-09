¿Qué es el “brillo de la nubes marinas” y cómo podría ayudar a reducir los efectos de “El Niño”?

Un nuevo estudio científico abre el debate sobre una posible herramienta para disminuir los impactos de un futuro "Súper El Niño". Investigadores analizaron si el llamado brillo de las nubes marinas, una técnica geoingeniería solar podría reducir los efectos de este fenómeno que puede afectar a todo el mundo.

¿Qué es "El Niño" y cuáles son sus efectos?

"El Niño" es un patrón climático natural que se origina en el océano Pacífico tropical y que por lo general suele elevar las temperaturas globales favoreciendo la ocurrencia de fenómenos meteorológicos extremos.

De acuerdo con CNN, sus efectos se ven intensificados por el cambio climático causado por la actividad humana, que aumenta la temperatura de fondo del planeta y provoca que los años de "El Niño" sea cada vez más extremos, con resultados devastadores para la vida humana y la economía mundial.

¿Qué es el "brillo de las nubes marinas" y cómo ayuda a reducir los efectos de "El Niño?

Científicos del Instituto Scripps de Oceanografía, estudió si una técnica altamente controvertida conocida como geoingeniería solar podría utilizarse para reducir el calor extremo, los incendios forestales y los otros efectos de "El Niño".

El “brillo de las nubes marinas”, es una técnica en donde se dispersan partículas en las nubes sobre el océano para reflejar parte de la luz solar de regreso al espacio.

Sin embargo, los científicos no han podido realizar pruebas de geoingeniería en el mundo por el miedo de dejar “consecuencias no deseadas desastrosas”. Por lo que recurrieron a lo que describen como un experimento natural.

Algunos expertos consideran que la geoingeniería es demasiado peligrosa incluso para ser evaluada debido a la enorme cantidad de posibles consecuencias imprevistas.

Advierten que, una vez aplicada, podría ser necesario mantenerla indefinidamente para evitar un posible aumento de las temperaturas si la intervención se detuviera repentinamente.

Algunos expertos consideran que la geoingeniería es demasiado peligrosa incluso para ser evaluada debido a la enorme cantidad de posibles consecuencias imprevistas.

Kate Ricke, coautora del estudio, explicó que la investigación no propone aplicar la geoingeniería de inmediato, sino evaluar si esta técnica podría utilizarse de forma temporal para mitigar los efectos de "El Niño".

Además enfatizó que se trata únicamente de una prueba de concepto y que aún es necesario investigar sus posibles consecuencias, como alterar la intensidad o frecuencia de "La Niña".

También advirtió que persisten importantes desafíos técnicos, entre ellos desarrollar la tecnología necesaria para generar el nivel de enfriamiento adecuado sin provocar efectos climáticos no deseados.