El “Súper Niño": los meses en que El Niño pegará más fuerte en México

El fenómeno climático conocido como El Niño podría regresar en los próximos meses a México; de acuerdo con proyecciones recientes, existe una alta probabilidad de que se desarrolle entre mayo y julio de 2026 y se mantenga hasta finales de año; aunque no impacta directamente al territorio mexicano, sí altera el comportamiento del clima en todo el país.

Actualmente, el sistema climático se mantiene en fase neutral; sin embargo, el incremento en la temperatura del océano Pacífico ya anticipa una transición que podría modificar lluvias, calor y sequías en distintas regiones de México.

¿Qué es El Niño y por qué cambia el clima?

El Niño forma parte de un ciclo natural llamado ENSO (El Niño-Oscilación del Sur) ; ocurre cuando las aguas del Pacífico ecuatorial se calientan más de lo normal, lo que modifica los vientos y la formación de nubes.

Ese cambio desplaza las lluvias y altera los patrones de temperatura; en términos simples, zonas donde normalmente llueve pueden secarse y otras pueden registrar precipitaciones más intensas.

Este fenómeno no tiene una periodicidad exacta, pero suele aparecer cada 2 a 7 años, lo que obliga a un monitoreo constante por su impacto en actividades como agricultura, agua y energía.

¿Cuándo serán los meses más intensos?

El pronóstico apunta a que el fenómeno comience a tomar fuerza a partir de mediados de 2026, con mayor intensidad durante el verano y posibles efectos prolongados hacia el otoño e incluso invierno.

El desarrollo dependerá de factores como los vientos en el Pacífico; aunque existe incertidumbre sobre su intensidad, se contempla incluso la posibilidad de un evento fuerte hacia finales de año.

¿Qué efectos tendrá en México?

Los impactos pueden variar según la región, pero hay tendencias claras:



Más calor en varias zonas

Aumento de temperaturas

Olas de calor más frecuentes

Cambios en las lluvias

Lluvias más intensas en el centro y sur

Posible incremento de tormentas

Riesgo de sequía en el norte

Menos precipitación en el noroeste

Estrés hídrico en algunas regiones

En escenarios débiles, las condiciones podrían mantenerse cercanas a lo normal en primavera; sin embargo, hacia verano e invierno, el patrón cambia con mayor humedad en el centro-sur y menor lluvia en el norte.

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Estados que podrían verse más afectados

Aunque el impacto es nacional, hay zonas clave donde se anticipan cambios más notorios:



Sur y sureste: Guerrero, Oaxaca y Chiapas, con mayor variabilidad en lluvias

Centro del país: incremento de precipitaciones en ciertos periodos

Norte y noroeste: mayor riesgo de sequía y calor

Estos cambios dependen de la intensidad del fenómeno, por lo que el monitoreo será constante.