México reportó un brote de influenza aviar de alta patogenicidad H5N1 en una granja comercial ubicada en el municipio de Umán, Yucatán, donde las autoridades sanitarias ordenaron el sacrificio de 225 mil 860 gallinas como medida para evitar la propagación del virus.

Este caso fue confirmado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, que activó los protocolos sanitarios internacionales para contener la enfermedad y descartar la presencia de nuevos contagios en otras unidades de producción avícola.

De acuerdo con información de la dependencia federal, el brote fue detectado en una granja dedicada a la producción comercial de huevo para plato.

La situación también fue reportada ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), que informó sobre la presencia del virus en aves de corral en territorio mexicano.

Sacrifican a más de 225 mil gallinas por gripe aviar

Como parte de las medidas para controlar el brote, las autoridades determinaron el despoblamiento total de la granja, es decir, la eliminación sanitaria de las 225 mil 860 aves que se encontraban en la unidad de producción.

La cifra corresponde a toda la población de gallinas ponedoras del establecimiento, no solamente a los ejemplares que presentaron síntomas o murieron inicialmente.

Además del sacrificio de las aves, se ordenó la destrucción de desechos y materiales que pudieron estar contaminados, así como la limpieza y desinfección de las instalaciones.

¿Se puede consumir huevo y pollo tras el brote de H5N1?

Ante la preocupación que puede generar la detección de influenza aviar, la Secretaría de Agricultura aseguró que el consumo de huevo y carne de pollo es completamente seguro.

La dependencia también descartó que este caso represente un riesgo para el abasto nacional de productos avícolas, pues la población de aves de la granja afectada equivale al 0.09 por ciento del inventario del país.