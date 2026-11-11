El Buen Fin 2026 genera dudas sobre sus fechas, la duración de las promociones y la veracidad de las ofertas. Conoce cómo identificar descuentos reales, qué recomienda la Profeco para comprar y qué aspectos debes revisar antes de aceptar meses sin intereses.

¿Cuándo inicia y cuánto dura el Buen Fin 2026?

El Buen Fin 2026 se realizará del viernes 13 al martes 17 de noviembre, por lo que tendrá una duración de cinco días.

De acuerdo con la información de Profeco, esta será la edición número 16 de la campaña comercial, durante la cual se desplegarán más de mil servidoras y servidores públicos en 350 brigadas para orientar a los consumidores y atender posibles inconformidades.

Además, se instalarán 169 módulos de atención en zonas de mayor afluencia para brindar asesoría y apoyo a quienes necesiten presentar una queja o denuncia.

¿Cómo saber si una oferta del Buen Fin es real?

Una de las principales recomendaciones de Profeco es comparar los precios antes de realizar una compra, ya que esto permite identificar si los descuentos anunciados representan un ahorro verdadero o si el costo del producto tuvo modificaciones previas.