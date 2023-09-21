El Salvador se convirtió en el país más seguro: Nayib Bukele ante la ONU

Nayib Bukele, presidente de El Salvador, defendió su política contra las pandillas durante su participación en la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y aseguró que se ha convertido en uno de los países más seguros de Latinoamérica.

“Pasó literalmente de ser el país más peligroso del mundo a ser el más seguro de América Latina. Somos un referente de seguridad y nadie lo puede poner en duda”, indicó el mandatario al hablar sobre materia de seguridad.

Aseveró que su gobierno tomó las decisiones correctas para tratar el tema de homicidios, que convirtieron a su nación en una de las más peligrosas del mundo durante varios años, hasta que inició el estado de excepción.

Añadió que "si hubiésemos dejado al fiscal anterior, si hubiésemos dejado a los magistrados de la sala anterior, a los jueces seguiríamos siendo la capital mundial de los asesinatos".

🇸🇻 | Discurso de Nayib Bukele en la ONU: "Cuando se animen a visitar nuestro país se darán cuenta de que los salvadoreños estamos orgullosos. El Salvador está renaciendo porque decidimos que nada ni, nadie nos diría qué hacer. Seguiremos trabajando duro para alcanzar la… pic.twitter.com/GS2iNA4MmM — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) September 20, 2023

En mayo, pasado, un año después de empezar la “guerra contra las pandillas” Bukele informó que su país llevaba 365 días, no continuos, días sin reportar homicidios, desde que asumió la presidencia en 2019.

¿Por qué critican a Bukele y su “guerra contra las pandillas”?

Tanto la ONU como organizaciones de derechos humanos y otros presidentes han criticado severamente su “guerra contra las pandillas” que ha dejado a más de 66 mil personas encarceladas.

Algunos acusan que las detenciones representan violaciones a los derechos humanos de los delincuentes, no obstante, entre los ciudadanos de El Salvador le ha valido gran aceptación para buscar un segundo mandato.

Bukele ha anunciado que buscará la reelección pese a que la Constitución prohíbe mandatos consecutivos. Los salvadoreños acudirán a las urnas el próximo 4 de febrero para elegir presidente y vicepresidente para el periodo 2024-2029 y diputados hasta 2027.

Con información de Reuters