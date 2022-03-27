Bukele, presidente de El Salvador, pide régimen de excepción

Nayib Bukele, presidente de El Salvador, solicitó al Congreso de su país que decrete un régimen de excepción tras una ola de violencia que se vive en la nación desde el 25 de marzo.

"Solicito a la Asamblea Legislativa decretar hoy mismo un régimen de excepción, de acuerdo al artículo 29 de la Constitución de la República", publicó el mandatario salvadoreño este sábado a través de su cuenta de Twitter.

En respuesta a Nayib Bukele, el líder del Congreso de El Salvador, Ernesto Castro, convocó a una sesión plenaria extraordinaria a las 23:00 horas (tiempo local).

"Se convoca para esta noche a los diputados de todas las fracciones legislativas a sesión plenaria extraordinaria" escribió Ernesto Castro también mediante su red social.

¿Por qué Nayib Bukele solicitó un régimen de excepción en El Salvador?

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, solicitó aplicar un régimen de excepción en el país debido a los actos de violencia registrados en los últimos días.

Pues el viernes, la prensa local informó sobre al menos 14 homicidios y este sábado agregó 38 asesinatos más, la cifra más alta de muertos por violencia desde que Nayib Bukele es presidente.

"Desde ayer tenemos un nuevo repunte de homicidios, algo que habíamos trabajado tan duro por reducir. Mientras combatimos a los delincuentes en las calles, tratamos de descifrar lo que está pasando y quiénes están detrás financiando esto", informó Nayib Bukele en un comunicado.

Posteriormente pidió dejar a los militares y a la policía hacer su trabajo para terminar con la escalada de violencia en El Salvador.

Además, el Movimiento de Trabajadores de la Policía indicó en sus redes sociales que este sábado se registraron 59 homicidios a nivel nacional, sin embargo, la información no fue confirmada por las autoridades de El Salvador.

¿Qué es el régimen de excepción que quieren en El Salvador?

De acuerdo con la Constitución de El Salvador, un régimen de excepción es la suspensión de garantías establecidas y se puede aplicar en casos de guerra, invasión del territorio, rebelión, catástrofe epidemia u otro problema grave o que perturbe el orden público.