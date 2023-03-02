Bukele y Petro se pelean en Twitter por políticas carcelarias de El Salvador

Gustavo Petro, presidente de Colombia, y su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, protagonizaron una pelea en Twitter, donde ambos escribieron sus puntos de vista sobre las políticas carcelarias de El Salvador y los logros de cada país en materia de seguridad.

Durante un evento en Colombia, el mandatario Gustavo Petro criticó la megacárcel que construyó el gobierno de El Salvador para enviar a 40 mil pandilleros encarcelados en los últimos meses.

“El campo de concentración de El Salvador, lleno de jóvenes, miles y miles encarcelados. Yo creo que hay gente que le gusta eso indudablemente, ver a la juventud entre las cárceles y creen que es la seguridad y se dispara la popularidad”, declaró Petro durante un evento en Colombia.

El mandatario incluso comparó los resultados de su país en materia de seguridad y reducción de violencia respecto a lo logrado en El Salvador con Bukele.

Pues Nayib @nayibbuke pasamos de 90 homicidios por cada 100.000 habitantes en 1993 en Bogotá a 13 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2022. No hicimos carceles sino universidades.



Es bueno comparar las experiencias. Te propongo un foro internacional. https://t.co/UdBWG44aWT — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 1, 2023

“El presidente de El Salvador se siente orgulloso porque redujo la tasa de homicidio; nosotros logramos lo mismo. Logramos reducir igualmente esa tasa de homicidios, de criminalidad, de violencia, pero no a partir de cárceles sino de universidades, de colegios, de espacios para el diálogo, de espacios para que la gente pobre dejase de ser pobre” concluyó su mensaje.

Bukele responde a Petro por críticas a megacárcel de El Salvador

Tras la declaraciones de Gustavo Petro, su homólogo salvadoreño respondió defendiendo sus políticas carcelarias. Bukele compartió el video de las declaraciones de Petro con un mensaje en el que le deseó que Colombia de verdad bajara sus índices de homicidios.

“Los resultados pesan más que la retórica. Deseo que Colombia logre bajar los índices de homicidios como lo hemos logrado los salvadoreños. Dios los bendiga”, escribió en Twitter Nayib Bukele.

Para tu conocimiento te envío esta información. Me parece que la experiencia bogotana, que se debe en primer lugar al alcalde Mockus, bien merece la pena ser estudiada internacionalmente @nayibbukele https://t.co/4R9Uxcxyy8 pic.twitter.com/YIP821W9Y5 — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 2, 2023

Petro no se quedó callado y defendió sus primeras afirmaciones, donde aseguró que los homicidios en su país también bajaron. Mostró datos en los que aseguró que en Colombia pasaron de 90 homicidios por cada 100 mil habitantes en 1992 a 13 homicidios en la misma cantidad de ciudadanos en 2022; recalcó que lo logró sin utilizar cárceles y le propuso participar en un foro internacional.

Bukele reviró de nuevo, criticó que Petro utilizara cifras de 30 años cuando no ha cumplido ni 12 meses al frente de Colombia; asimismo le aseguró que las cifras de El Salvador pasaron de 100 homicidios por cada 100 mil habitantes a cifras de un solo dígito.

Nuevamente Petro contestó mostrando una gráfica sobre la reducción de homicidios en Colombia, y recomendó que se estudiara internacionalmente las medidas que han tomado en Bogotá para lograrás.

Colombia no es el único país que ha criticado las medidas tomadas por Nayib Bukele para iniciar un estado de excepción y encarcelar a miles de pandilleros en una megacárcel, otros gobiernos y grupos de derechos humanos también han intervenido; sin embargo los salvadoreños parecen estar contentos con su presidente.