Un operativo para localizar a un presunto líder criminal terminó en un enfrentamiento armado con un saldo preliminar de siete hombres muertos y 10 detenidos en Jalisco. La movilización ocurrió en una comunidad de Jilotlán de los Dolores, donde fuerzas federales buscaban a William Álvarez, alias “El Maníaco”.

Sin embargo, entre los resultados del despliegue hay una incógnita: hasta el momento no se sabe si el presunto líder de la organización criminal Los Reyes fue capturado, murió durante el intercambio de disparos o consiguió escapar.

#AlMomeno | Reportan un enfrentamiento entre civiles armados y fuerzas de seguridad federales en Jilotlán, Jalisco; de manera preliminar se habla de seis personas abatidas y cuatro detenidas. https://t.co/dV8hDsBlL4 https://t.co/yXVamsQyxv — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 25, 2026

¿Dónde ocurrió el enfrentamiento armado en Jilotlán de los Dolores?

Los hechos se registraron en Villa Doctor Gómez, comunidad conocida como El Limoncito, en el municipio de Jilotlán de los Dolores, al sur de Jalisco.

De acuerdo con los primeros reportes de autoridades federales, los elementos de seguridad llegaron a la zona para intentar capturar a William Álvarez, identificado con el alias de “El Maníaco” y señalado como presunto líder de la organización criminal Los Reyes.

Durante la intervención, los uniformados habrían sido agredidos por hombres armados, lo que provocó un intercambio de disparos.

¿Cuántos muertos y detenidos dejó el operativo en Jalisco?

El saldo preliminar es de siete presuntos agresores muertos y cuatro personas detenidas.

Además, las autoridades reportaron el aseguramiento de armas de fuego, equipo táctico y varios vehículos relacionados con el despliegue.

#NoticiadeÚltimaHora #ComunicadoDePrensa El Ejército Mexicano desarticuló una célula delictiva del “Cártel de los Reyes”, entre los límites de Jalisco y Michoacán. https://t.co/5UvqLebpsg https://t.co/Iu6WfW5ITn — @Defensamx (@Defensamx1) November 26, 2026

Hasta el momento, tampoco se han reportado bajas entre los elementos de seguridad que participaron en el operativo.

¿Qué pasó con “El Maníaco” durante el enfrentamiento?

La situación de William Álvarez es una de las principales incógnitas del operativo.

Aunque las fuerzas federales buscaban capturarlo, todavía no existe información confirmada sobre su paradero. No se ha precisado si fue detenido, si se encuentra entre los siete hombres abatidos o si logró escapar antes de que terminara el enfrentamiento.

Para reforzar la intervención se utilizó un helicóptero Cougar y se solicitó el apoyo de personal de otras dependencias de seguridad.

La información continúa siendo preliminar y se espera que las autoridades den a conocer más detalles sobre los detenidos, los objetos asegurados y el resultado de la búsqueda del presunto líder criminal.