Cada año, alrededor de 500 mil perros y gatos son abandonados en México y aproximadamente 18 millones de perros se encuentran en esa situación, de acuerdo con estimaciones citadas por una especialista de la UNAM. Aunque no se trata de cifras de un censo nacional actualizado, dimensionan un problema que va más allá de dejar a una mascota en la calle.

Aida del Carmen San Vicente Parada, profesora de la Facultad de Derecho de la UNAM, advirtió que abandonar a un animal representa una forma de maltrato, pues rompe el vínculo de confianza que desarrolla con las personas que lo cuidan y lo deja expuesto al hambre, enfermedades, accidentes y otros peligros.

¿Por qué abandonar a un perro o gato es considerado maltrato?

Un perro o un gato que ha vivido en un hogar reconoce sus espacios, rutinas y a las personas que le proporcionan alimento y protección. Cuando pierde repentinamente esos cuidados, puede permanecer cerca de la vivienda donde vivía o incluso intentar regresar.

La académica explicó que los animales son seres sintientes y tienen necesidades propias, por lo que su bienestar no debe depender de si continúan siendo útiles o atractivos para sus dueños.

También cuestionó la compra de mascotas por moda o apariencia, sin considerar el tiempo, espacio y atención que requieren. Algunas personas adquieren razas que necesitan mucha actividad física y después, al descubrir que no pueden cubrir sus necesidades, terminan abandonándolas.

🐕🐈💔 En México, alrededor de 500,000 perros y gatos son abandonados cada año. Una #ExpertaUNAM de la @DerechoUNAMmx explica por qué el abandono es una forma de maltrato y qué responsabilidades implica tener un animal de compañía ➡️ https://t.co/MmpTvXcsPF https://t.co/dLkKxHbZzr — UNAM Global (@unamglobal) November 15, 2026

¿Qué consecuencias tiene el abandono animal para la salud pública?

El problema también alcanza a las comunidades. Los perros y gatos que viven sin atención sanitaria pueden estar expuestos a enfermedades zoonóticas y parásitos, entre ellos los relacionados con la rabia, la sarna, la tiña, la toxoplasmosis, las pulgas y las garrapatas.

A esto se suman las heces y la orina en espacios públicos, la dispersión de basura y los posibles incidentes relacionados con animales que desarrollan conductas defensivas por hambre, estrés o miedo.

La fauna silvestre también puede verse afectada. Los animales que deambulan sin supervisión pueden perseguir o cazar otras especies. La especialista puso como ejemplo los problemas que ocasiona la presencia de perros abandonados en la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, en Ciudad Universitaria.

¿Qué dice la ley sobre abandonar perros y gatos en CDMX?

El abandono animal no es simplemente una decisión privada. El artículo 4.º de la Constitución mexicana establece la protección de los animales y prohíbe el maltrato, mientras que el artículo 13, apartado B, de la Constitución de la Ciudad de México reconoce a los animales como seres sintientes.

Además, la Ley de Protección y Bienestar de los Animales de la CDMX contempla el abandono como un acto de crueldad y maltrato que debe sancionarse.

Dependiendo de las circunstancias, las responsabilidades pueden incluir la reparación del daño, atención veterinaria, medicamentos y tratamientos para recuperar la salud del animal. Algunas conductas también pueden tener consecuencias penales.

Sin embargo, San Vicente Parada advirtió que uno de los principales obstáculos está en demostrar quién era responsable del animal. La falta de mecanismos suficientes de identificación, registro y seguimiento complica que las autoridades puedan acreditar el abandono y aplicar las sanciones correspondientes.

¿Los animales tienen derechos en México?

La especialista explicó que existe una diferencia jurídica entre ser sujeto de derecho y sujeto de protección jurídica.

Los animales no son personas ni participan en las relaciones jurídicas como los seres humanos, pero su condición de seres sintientes justifica que reciban protección y un trato digno.

En la Ciudad de México también se han registrado avances en esta materia. En junio de 2024, una reforma al artículo 267 del Código Civil incorporó a los animales de compañía en las disposiciones relacionadas con los convenios de divorcio y los inventarios de la sociedad conyugal.

Posteriormente, en octubre de 2025, se añadió el artículo 855 Bis, que reconoce a los animales como seres sintientes, sujetos de consideración moral y merecedores de trato digno.

¿Por qué los refugios no pueden hacerse cargo de todos los animales abandonados?

Los refugios y las organizaciones rescatistas enfrentan una tarea que implica gastos constantes: alimentación, medicamentos, consultas veterinarias, limpieza, instalaciones y vigilancia.

Muchos dependen de donativos y de los recursos personales de quienes los mantienen. Por eso, la académica pidió dejar de verlos como lugares donde se pueden entregar mascotas cuando sus dueños ya no quieren hacerse cargo de ellas.

Entre las medidas para atender el problema destacó la adopción responsable, las campañas de esterilización, el voluntariado y el fortalecimiento de los apoyos públicos para refugios y rescatistas.

También consideró necesario impulsar la educación sobre bienestar animal desde las escuelas, para que niñas y niños comprendan desde pequeños que tener una mascota implica responsabilidades durante toda su vida.

La advertencia de la especialista es clara: adoptar o comprar un animal no significa adquirir un objeto del que se puede disponer cuando cambian las circunstancias. Se trata de asumir el compromiso de proteger a un ser vivo.