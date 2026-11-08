Las autoridades realizaron tres cateos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde detuvieron a dos presuntos integrantes del Cártel del Noreste: Gerardo Javier “N”, alias “La Pocha”, y a su hijo, Gerardo “N” alias “El Nazi”.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que el operativo fue realizado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal y la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Quién es Gerardo Javier “N”, alias “La Pocha”

Gerardo Javier “N” tiene una orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos. Las investigaciones de las autoridades señalan que el detenido es presunto responsable de la desaparición de cuerpos de víctimas desde que pertenecía al cártel de Los Zetas, actividad que habría continuado en el Cártel del Noreste.

En Nuevo Laredo, Tamaulipas, personal de @Defensamx1 y de @FGRMexico, a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y FEMDO, ejecutó tres órdenes de cateo de manera simultánea y detuvo a Gerardo Javier “N”, alias “La Pocha”, y a su hijo, alias “El Nazi”, presuntos… pic.twitter.com/JDEHMSjsU9 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 8, 2026

Además, resaltan que también está sumamente relacionado con homicidios, secuestros y desapariciones.

Las Tropas del Infierno: detienen a alias “El Nazi”

Mientras que su hijo, “El Nazi”, es identificado como presunto jefe de una célula de sicarios de “Las Tropas del Infierno”, que es un grupo operativo del Cártel del Noreste.

A los detenidos les incautaron armas, cargadores, cartuchos, drogas diversas, cuatro vehículos y un inmueble.

En un comunicado, las autoridades señalaron que los detenidos fueron trasladados en un avión de la Guardia Nacional para descuentos a disposición de la FEMDO en la Ciudad de México, con el fin de iniciar las investigaciones y determinar su situación jurídica.