¡No es tu computadora! Usuarios reportan la caída de WhatsApp Web; recomiendan no actualizar la página

¡Atención! En las primeras horas de este 4 de noviembre 2025, se reportó la caída de WhatsApp Web; se desconoce si las fallas en la plataforma de mensajería son a nivel nacional o internacional.

Los problemas con la aplicación de Meta fueron reportados por algunos usuarios a través de redes sociales.

¿Cuáles son las fallas de WhatsApp Web?

Usuarios aseguran que al actualizar WhatsApp Web, las conversaciones desaparecen, mostrando únicamente el buscador de la plataforma; no se reportan fallas en la aplicación del celular.

Al refrescar se mostrarán los íconos de las herramientas de la plataforma, así como las opciones de "Todos", "No leídos", "Favoritos" y "Grupos"; sin embargo, no aparecerán las conversaciones.

Para evitar perder tus conversaciones en la versión web de WhatsApp, los mismos usuarios recomiendan NO actualizar la página, ya que al hacerlo, los mensajes desaparecerán.

Hasta el momento se desconoce la razón por la que la plataforma de mensajería de Meta presenta algunas fallas en su versión para computadora.

Ne aparece web whatsapp en negro a alguien mas le pasa? no puedo ver mis chats pic.twitter.com/xYioWcp2Yz — Daniel Osinaga (@dosinaga2) November 4, 2025

Por su parte, en DownDetector, plataforma que monitorea fallas de redes sociales, ya suman 921 reportar por los problemas en WhatsApp Web.