Cada diciembre, una pequeña ventana se abre para revelar un chocolate, un mensaje o un regalo. Los calendarios de Adviento se han convertido en una de las tradiciones más populares de la temporada navideña, especialmente entre las familias y los niños.

Aunque hoy existen versiones con dulces, juguetes, cosméticos e incluso productos de belleza, su propósito original está relacionado con la preparación para la Navidad y la tradición cristiana.

¿Qué es un calendario de Adviento y para qué sirve?

Es un calendario especial que permite contar los días que faltan para Navidad. Tradicionalmente comienza el 1 de diciembre y termina el 24, cuando se celebra la Nochebuena.

Está compuesto por pequeñas ventanas, sobres o compartimentos numerados que se abren uno cada día. En su interior puede haber chocolates, dulces, figuras, mensajes, actividades o pequeños obsequios.

Calendario de adviento ¿Qué significa el calendario de adviento? (Pixabay)

Su objetivo es hacer más especial la espera de la Navidad y recordar el significado de este periodo. Actualmente también se utiliza como una actividad familiar y una forma de compartir momentos durante diciembre.

¿Cuál es el origen del calendario de Adviento?

Esta tradición tiene sus raíces en Alemania, durante el siglo XIX, cuando algunas familias cristianas comenzaron a marcar los días que faltaban para Navidad con imágenes religiosas, velas o pequeñas señales en las paredes.

Una de las versiones más conocidas atribuye su popularización a Gerhard Lang, quien a principios del siglo XX comercializó calendarios con pequeñas imágenes que los niños podían descubrir diariamente.

Con el paso del tiempo, las imágenes fueron sustituidas por pequeñas puertas y compartimentos con sorpresas. Así surgió el formato que conocemos actualmente, que pasó de ser una costumbre religiosa a una tradición navideña adoptada en distintos países.

¿Qué significa el Adviento en la tradición cristiana?

La palabra Adviento proviene del latín adventus, que significa llegada o venida. Dentro de la tradición cristiana, representa el periodo de preparación espiritual para celebrar el nacimiento de Jesucristo.

Este tiempo marca también el inicio del año litúrgico de la Iglesia católica y comprende los cuatro domingos anteriores a Navidad. No se trata solamente de contar los días, sino de vivir una etapa de reflexión, esperanza y preparación.

Por eso, durante estas semanas son comunes las oraciones, las celebraciones religiosas y los símbolos que recuerdan la llegada de Jesús.

¿Qué diferencia hay entre el calendario y corona de Adviento?

Aunque ambos se utilizan durante la temporada previa a Navidad, no significan lo mismo.

Calendario de Adviento : sirve para contar los días del 1 al 24 de diciembre. Cada jornada se descubre una imagen, mensaje, dulce o regalo.

: sirve para contar los días del 1 al 24 de diciembre. Cada jornada se descubre una imagen, mensaje, dulce o regalo. Corona de Adviento: es un arreglo circular de ramas verdes con cuatro velas que se encienden progresivamente cada domingo, como símbolo de la espera y preparación para Navidad.

La corona tiene un origen distinto. Una de las referencias más conocidas se remonta a 1839, cuando el pastor protestante alemán Johann Hinrich Wichern elaboró una rueda de madera con velas para ayudar a los niños de un orfanato a contar los días que faltaban para Navidad. Con el tiempo, la tradición evolucionó hasta convertirse en la corona de cuatro velas que conocemos actualmente.

¿Qué significan las cuatro velas de la corona de Adviento?

Cada vela representa una de las cuatro semanas de preparación para Navidad. Se encienden una por una cada domingo y la luz aumenta conforme se acerca la celebración.

Corona de adviento ¿Qué significa la corona de adviento? (Pexels)

En la tradición católica, los colores más habituales son tres velas moradas y una rosa:

Primera vela morada : representa la esperanza y recuerda las profecías sobre la llegada del Mesías.

: representa la esperanza y recuerda las profecías sobre la llegada del Mesías. Segunda vela morada : simboliza la preparación y el camino hacia el nacimiento de Jesús.

: simboliza la preparación y el camino hacia el nacimiento de Jesús. Tercera vela rosa : representa la alegría porque la Navidad está cerca. Se enciende durante el llamado Domingo de Gaudete.

: representa la alegría porque la Navidad está cerca. Se enciende durante el llamado Domingo de Gaudete. Cuarta vela morada: recuerda la espera y la preparación espiritual ante la llegada de Cristo.

La corona también tiene otros elementos simbólicos: su forma circular representa la eternidad, mientras que las ramas verdes evocan la esperanza y la vida.