California revela quién ganó 2 mil millones de dólares en la lotería

El nombre del ganador del premio mayor de Powerball más grande de la historia se reveló el martes 14 de febrero como Edwin Castro de California. Ganó más de 2 mil millones de dólares en la lotería.

El ganador del boleto de 2 mil 40 millones de dólares se anunció previamente en noviembre, pero no se reveló su identidad. Castro no asistió a la ceremonia, pero la portavoz de la Lotería de California, Carolyn Becker, leyó un comunicado en su nombre.

Edwin Castro / Ganador de la lotería:

Estoy conmocionado y extasiado por haber ganado el sorteo de Powerball”.

"El verdadero ganador es el sistema de escuelas públicas de California. La misión de la lotería de California, que es proporcionar fondos complementarios para la educación pública de California en las escuelas y universidades públicas, hace que esta sea una gran victoria para el estado. Como alguien que recibió las recompensas de ser educado en el sistema de educación pública de California, es gratificante escuchar que, como resultado de mi victoria, el sistema escolar de California también se beneficia enormemente"., dijo Castro en el comunicado.

Becker dijo que $156,3 millones de dólares de las ganancias se destinarán a la educación pública estatal.

California revela quién ganó más de 2 mil millones de dólares en la lotería.

Probabilidad para ganar la lotería: 1 en 292 millones

El ganador puede elegir una suma global única o pagos de anualidades de varios millones de dólares extendidos durante 29 años. Castro eligió la suma global y se llevó a casa $997,6 millones de dólares.

El récord anterior para un premio mayor de Powerball llegó en 2016 cuando tres poseedores de boletos de California, Florida y Tennessee compartieron un premio mayor de $1,586 mil millones.

Las probabilidades de ganar el premio mayor son de 1 en 292,2 millones.

"El premio mayor de Powerball siempre comienza en $ 20 millones. Este llegó a dos mil millones de dólares, como ahora sabemos solo por esa secuencia, solo por las ventas de Powerball, recaudamos una cantidad récord para las escuelas y eso es $ 156.3 millones. Tenga en cuenta que eso no cuenta las ventas de rasca y gana, Super Lotto Plus o cualquiera de nuestros otros juegos. Eso es solo ese juego en ese período de tres meses. Y claro, Edwin Castro comparte ese agradecimiento por la figura tanto como nosotros"., finalizó Caroline Becker, subdirectora de medios de la lotería de California.