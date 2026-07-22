¡Se dispara el calor en la CDMX! La metrópoli se prepara para un jueves con temperaturas de hasta alcanzarán los 28 grados tras lluvias

Luego de que la lluvias colapsaron distintos puntos de la CDMX en las últimas semanas, ahora, la capital experimentará un cambio significativo en las condiciones meteorológicas en las próximas horas, pues el calor disparará al termómetro para mañana jueves.

Tras el paso de los intervalos de chubascos, actividad eléctrica y la posible caída de granizo previstos para la tarde y noche de este miércoles, las autoridades capitalinas pronostican un aumento notable en las temperaturas máximas para el día de mañana.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), el termómetro descenderá durante la madrugada hasta registrar una temperatura mínima fresca de 14 °C (con percepciones de hasta 15 °C en las primeras horas de la mañana), para dar paso a un incremento paulatino y sostenido a lo largo del día.

Durante la tarde y noche se prevén intervalos de #chubascos que podrían acompañarse de actividad #eléctrica y caída de #granizo.



Para mañana se prevé aumento en las temperaturas máximas con condiciones limitadas para lluvias ligeras.



🌡️#TemperaturaActual: 27 °C.



Mantente… pic.twitter.com/rYuhbHQhIR — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 22, 2026

Evolución térmica esperada para las próximas 24 horas

De acuerdo con lo que informó la Secretaria de Gestión Integral, lo que se espera para mañana 23 de julio 2026 queda de la siguiente forma:

Madrugada y primeras horas: Mínima de 14 °C a 15 °C.

Mañana: Recuperación con 18 °C a las 09:00 horas.

Mediodía: Ascenso rápido hasta los 23 °C al mediodía.

Tarde: El calor se intensificará alcanzando una temperatura máxima de hasta 28 °C rumbo a las 15:00 horas.

Ante este panorama de calor y el pronóstico de condiciones limitadas para lluvias ligeras hacia el día siguiente, la recomendación de las autoridades es mantenerse hidratados, protegerse adecuadamente ante los altos índices de radiación solar y seguir de cerca las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.

