Inundaciones y vientos fuertes: Trayectoria de la tormenta tropical “Bertha” EN VIVO

Se extienden las alertas por la tormenta tropical "Bertha", según lo informado por el Centro Nacional de Huracanes, donde se esperan inundaciones por lluvias y vientos fuertes en algunas zonas. Te traemos su trayectoria en vivo.

Trayectoria EN VIVO de la tormenta tropical "Bertha" AQUÍ

¿Dónde está la tormenta tropical "Bertha" en estos momentos?

Tras su fortalecimiento hacia el noreste del Golfo, algunas zonas costeras tendrán más periodos de lluvia e incluso lluvias torrenciales y desde ya se conoce que su ubicación es a 45 millas al este-sureste de la desembocadura del río Mississippi, con vientos máximos sostenidos de 50 millas por hora.

Las alertas por la tormenta se extienden hacia el oeste, a lo largo de las costas del extremo suroeste de Luisiana y del alto de Texas. Las zonas con probabilidad de tormentas se esperan en las Carolinas, el sur del Atlántico Medio, Nueva Inglaterra, la zona central High Plains y el centro de Oregón.

As Tropical Storm #Bertha spins in the northeastern Gulf, @NOAA satellites are closely monitoring the storm. Tropical Storm Watches and Warnings remain in effect for portions of the northern Gulf Coast.



Latest updates and advisories: https://t.co/ScLdyBac9D pic.twitter.com/DP2jhVfFTS — NOAA Satellites (@NOAASatellites) July 21, 2026

"Bertha" se convierte en la segunda tormenta tropical de la temporada de huracanes del Atlántico con un avance hacia Florida y Alabama mientras que hay alertas por marejada ciclónica e incluso tornados aislados.

El oleaje se propagará de este a oeste sobre el norte del Golfo de México. Se esperan marejadas embravecidas y corrientes de arrastre sumamente peligrosas para quienes se encuentran en las playas.

¿La tormenta tropical "Bertha" afectará a México?

Este miércoles, la tormenta tropical Bertha se localiza en el océano Atlántico, a unos 265 km de Panama City, Florida, EU., y a 875 km de Cabo Catoche, Quintana Roo. No afecta al país.

|NOAA

Recomendaciones por lluvias fuertes e inundaciones

Ante el riesgo de inundaciones por fuertes lluvias, es fundamental priorizar la prevención y actuar con rapidez para salvaguardar la vida y el patrimonio: mantén siempre limpia la coladera o drenaje de tu entorno y deposita la basura en su lugar para evitar obstrucciones en la red de alcantarillado.

Si las autoridades emiten una alerta por acumulación de agua, desconecta el suministro de energía eléctrica y gas, resguarda documentos importantes en bolsas plásticas herméticas y ubícate en las zonas más altas de la vivienda.

En caso de encontrarte en la vía pública o conduciendo, evita a toda costa cruzar calles inundadas, corrientes de agua o pasos a desnivel, ya que la fuerza del caudal puede arrastrar vehículos y personas fácilmente; sigue en todo momento las indicaciones de Protección Civil y Ten a la mano un kit de emergencia con linterna, radio de baterías, agua potable y botiquín de primeros auxilios.

