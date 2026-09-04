Qué temperatura máxima se espera en Mexicali? El calor ya deja 53 muertes

Mexicali enfrenta una temporada de calor extremo con fuertes temperaturas que han provocado la muerte de varias personas por golpe de calor y por deshidratación. Ante la continuidad de las altas temperaturas, estas son las máximas que se esperan en los próximos días y las recomendaciones para reducir riesgos.

Temperaturas extremas en Mexicali

Mexicali, Baja California, continúa enfrentando temperaturas extremas, luego de que el termómetro supera los 52 grados Celsius y se registran 53 muertes en este municipio relacionadas principalmente con golpes de calor y deshidratación.

Baja California suma 56 decesos, de los cuales 53 ocurrieron en Mexicali. La cifra representa un récord, pues no se registraba una cantidad similar de fallecimientos por estas causas desde hace por lo menos 10 años.

El panorama de altas temperaturas continúa durante los próximos días. Para Baja California, se esperan temperaturas máximas de entre 40 y 45 °C en el noreste del estado.

Ante estas condiciones, las autoridades han llamado a la población a tomar medidas para reducir los riesgos asociados al calor extremo, entre ellas mantenerse hidratada y evitar realizar ejercicio o actividades físicas durante las horas en que el calor sea más intenso.

A pesar de las altas temperaturas, algunas actividades continuarán realizándose a la intemperie, como la recolección de basura y otros trabajos que se desarrollan en la vía pública, lo que mantiene la preocupación ante la persistencia del calor.

¿Qué síntomas provoca un golpe de calor?

Mareo

Dolor de cabeza

Náuseas

Sudor excesivo o ausencia de sudor

Piel caliente y seca

Confusión

Desmayos

Si presentas algunos de los síntomas, es importante buscar sombra y acudir de inmediato al médico. Para evitar un golpe de calor, los especialistas recomiendan: Tomar suficiente agua, evitar exponerse al sol, usar ropa ligera, utilizar protector solar y consumir alimentos frescos.

Recuerda que los niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas son los grupos más vulnerables durante esta temporada.