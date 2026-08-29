Inundación en Calzada Ignacio Zaragoza: personas caminan sobre un muro para avanzar

¡Toma nota y que no se te haga tarde! Una severa inundación está afectando una de las principales avenidas donde todos los días circulan miles de vehículos. La Calzada Ignacio Zaragoza, se encuentra afectada principalmente a la altura del Puente de la Concordia, en dirección hacia Los Reyes, La Paz, en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México (CDMX).

Fuertes afectaciones por lluvias sobre Iztapalapa

La fuerte lluvia que se registró la tarde de este viernes 28 de agosto, dejó una severa inundación que genera complicaciones en la salida hacia la autopista México-Puebla, por lo que se recomienda extremar precauciones y considerar como alternativa vial Eje 6 Oriente y avenida Texcoco.

Oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizan labores de vialidad por encharcamiento en Calz. Ignacio Zaragoza a la altura de Metro Santa Martha Acatitla, con el fin de evitar accidentes y apoyar a los automovilistas.

Oficiales de la #SSC realizan labores de vialidad por encharcamiento en Calz. Ignacio Zaragoza a la altura de Metro Santa Martha Acatitla, con el fin de evitar accidentes y apoyar a los automovilistas. #AlternativaVial Av. Texcoco. #Tlaloque2026 pic.twitter.com/kvg4xisE7n — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 29, 2026

En redes sociales se observa a las personas caminando sobre un muro que da entre la avenida y el Metro para no mojarse y lograr pasar del otro lado.

La emergencia también alcanzó la zona de las vías del Metro de la CDMX. Debido al ingreso de agua, la Línea A opera de manera provisional de Pantitlán a Guelatao, mientras que el tramo de Guelatao a La Paz permanece sin servicio.

Para apoyar a las personas afectadas, se habilitaron unidades de RTP, en tanto personal del Metro trabaja con equipos de bombeo para retirar el agua y restablecer la circulación completa.

Alerta Amarilla por lluvias intensas en toda la CDMX

Esta tarde de este viernes se activó la Alerta Amarilla por intensificacion de vientos con rachas fuertes en nueve alcaldías de la Ciudad de México (CDMX).

Las condiciones se esperan durante la tarde y noche en las demarcaciones Benito Juarez, Coyoacan, Iztacalco, Iztapalapa, Milpa Alta, Tlahuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Ante estas condiciones, se recomienda a la población extremar precauciones al transitar por calles y avenidas, así como evitar permanecer cerca de árboles, postes, anuncios y objetivos que puedan caer por las fuertes ráfagas de viento.