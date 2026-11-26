La acusación por presunto abuso sexual contra el diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Francisco Javier Vázquez Calixto, todavía no tiene una notificación formal ante la Cámara de Diputados.

Aunque su compañera de partido, la legisladora local de Hidalgo, Orquídea Larragoiti Osorio, hizo público el señalamiento, en San Lázaro no se ha recibido ninguna solicitud relacionada con el caso.

¿Habrá desafuero? Cámara de Diputados espera posible solicitud de la Fiscalía de Hidalgo

El presidente de la Mesa Directiva, Raúl Bolaños, confirmó que hasta el momento no existe una denuncia notificada a la Cámara contra el legislador petista. No obstante, dejó claro que, si la Fiscalía de Hidalgo solicita retirar la inmunidad procesal de Vázquez Calixto, se actuará conforme a derecho.

Bolaños calificó la acusación como “gravísima” y señaló que, ante una eventual petición de desafuero, se abriría el procedimiento correspondiente para determinar si existen elementos para retirar el fuero al diputado federal.

Orquídea Larragoiti decidió hacer pública la acusación

La denuncia fue presentada públicamente por Orquídea Larragoiti Osorio, diputada local del PT en Hidalgo, quien señaló directamente a Francisco Javier Vázquez Calixto, comisionado nacional de ese partido en la entidad y diputado federal.

La Cámara de Diputados no ha sido notificada de ninguna denuncia contra Francisco Javier Vázquez Calixto, diputado del #PT acusado de abuso sexual por su compañera de partido, Orquídea Larragoiti, legisladora local de #Hidalgo.@RaulBCCue , presidente de la Mesa Directiva,… pic.twitter.com/FUSi33ER3f — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 26, 2026

De acuerdo con el testimonio de la legisladora, los hechos habrían ocurrido aproximadamente dos meses y medio antes de que decidiera hablar públicamente.

“Hoy quiero hacer una denuncia pública porque hace dos meses y medio aproximadamente sufrí una situación humillante, denigrante y violenta por parte del Comisionado Nacional de mi partido aquí en Hidalgo y diputado federal”, declaró.

Larragoiti aseguró que sufrió abuso sexual y explicó que decidió romper el silencio para exigir justicia.