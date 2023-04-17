¿La solución al cambio climático? Científico propone crear “árboles artificiales”

La lucha contra el cambio climático no cesa y entre las propuestas para reducir las emisiones de bióxido de carbono (CO2) hay todo tipo de soluciones, como disminuir el uso de combustibles fósiles y de hidrocarburos en general, aunque un científico propuso la creación de árboles artificiales.

Klaus Lackner, geofísico y profesor en la Universidad de Columbia, expuso la elaboración de esta especie de “aspiradora” de bióxido de carbono, la cual colocaría este gas de efecto invernadero en el subsuelo marino.

#AbordandoAndo | El país que está a por desaparecer



No es por un conflicto bélico o político que este país está condenado a desaparecer; su verdugo será el cambio climático. @lesli1495 nos explica. pic.twitter.com/uHKB0zDafS — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 25, 2022

¿Cómo funciona un árbol artificial?

El especialista reveló en un artículo publicado en 2011 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés) que, aunque su proyecto aún seguía en fase de prototipo, pretende recuperar el bióxido de carbono y filtrarlo del aire con ayuda de sosa cáustica.

Al mezclar ambas sustancias, éstas son convertidas en bicarbonato de sodio líquido, el cual es comprimido para transformarlo en gas concentrado, el cual podría ser almacenado en la roca porosa del fondo del mar. Este tipo de gas es más denso que el agua, es decir, más pesado, por lo cual no afloraría a la superficie y se quedaría en el lecho marino para siempre.

Lackner admitió que la idea para este invento surgió debido a un proyecto que realizó su hija Clara, en 1998, en el cual desarrolló un aparato que permitió recuperar el bióxido de carbono del aire.

🪼🌊El cambio climático y la sobreexplotación de los recursos marinos han puesto en riesgo al mundo acuático. Animales marinos y plantas luchan día a día por sobrevivir.



Las tragedias salen a flote, literalmente, en Sinaloa, Puebla y Veracruz las escenas de terror llenas de… pic.twitter.com/RXKK0i7Ue0 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 16, 2023

¿Cuánto cuesta fabricar un árbol artificial?

Este aparato tiene el objetivo de reducir la concentración de gas contaminante en el aire y aminorar los efectos del cambio climático. Sin embargo, no todo son ventajas, ya que la fabricación de este tipo de árboles artificiales representa un alto costo, equiparable a crear un automóvil a mano, de acuerdo con el geofísico.

Aunque esta es una opción para reducir las concentraciones de bióxido de carbono, Lackner señaló que no se trata de una varita mágica, porque la captura de este gas también consume energía eléctrica, lo cual deriva en la quema de combustibles fósiles. El especialista estima un 20% de volumen de CO2 que vuelve a la atmósfera debido a este proceso.

Además, el científico recalcó que, aunque puedan existir mecanismos para aminorar la concentración de gases de efecto invernadero en el aire, esto no implica que debamos de seguir generando contaminación. Consideró que esta puede ser una herramienta para que todas las emisiones de gases contaminantes sean tratadas y así eviten estar en la atmósfera.

