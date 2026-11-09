Camioneta embiste a peatones frente al Auditorio Nacional; reportan 13 heridos

Una camioneta de transporte de pasajeros terminó convertida en un peligro sobre Paseo de la Reforma, luego de que su conductor perdiera el control de la unidad y atropellara a dos peatones, antes de impactarse contra un automóvil y un árbol.

El accidente ocurrió a la altura del Auditorio Nacional, en la alcaldía Miguel Hidalgo, y dejó un saldo de 13 personas lesionadas, entre ellas un hombre con amputación parcial de tibia y peroné.

De acuerdo con los primeros reportes, la camioneta tipo van transportaba a una familia de peregrinos que se dirigía a la Basílica de Guadalupe, cuando presuntamente presentó una falla en el sistema de frenos.

¿Cómo ocurrió el accidente en Paseo de la Reforma?

Los hechos se registraron en la colonia Bosque de Chapultepec, en las inmediaciones del Auditorio Nacional, donde la camioneta salió de su trayectoria y se desplazó hacia la zona del camellón.

Durante el recorrido, la unidad atropelló a dos hombres que se encontraban en el lugar y posteriormente impactó contra un árbol y un automóvil azul.

Tras recibir el reporte, policías capitalinos llegaron al sitio y solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia para atender a las personas afectadas.

🚨 En la alcaldía Miguel Hidalgo (@AlcaldiaMHmx), detuvieron al conductor de una camioneta blanca que embistió a 2 peatones y chocó contra un auto sobre Av. Paseo de la Reforma, col. Bosque de Chapultepec, presuntamente por falla en los frenos.



Paramédicos de la Cruz Roja… pic.twitter.com/ajeo00E0Y2 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 9, 2026

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó sobre el accidente mediante el comunicado 2979/2026.

Según los primeros reportes, el conductor explicó a los policías que perdió el control de la camioneta debido a que los frenos dejaron de responder.

Dos peatones sufrieron las lesiones más graves

El accidente dejó 13 personas lesionadas; de acuerdo con la información difundida por Juan Manuel Pérez Cova, director general del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, dos personas fueron trasladadas a un hospital, mientras que otras 11 recibieron atención médica en el lugar.

Entre los afectados se encuentran los dos peatones atropellados por la camioneta.

La SSC detalló que uno de ellos, un hombre de 49 años, sufrió una amputación parcial de tibia y peroné, por lo que paramédicos de la Cruz Roja Mexicana lo trasladaron a un hospital para recibir atención especializada.

El segundo afectado, de 37 años, presentó un esguince en el tobillo izquierdo y también fue llevado a un centro hospitalario para su valoración médica.

Detienen al conductor de la camioneta

Por estos hechos, policías de la SSC detuvieron al conductor de la unidad, un hombre de 54 años, quien señaló que el accidente ocurrió debido a una presunta falla mecánica en el sistema de frenos.

Los elementos de seguridad le informaron sus derechos constitucionales y aseguraron la camioneta involucrada en el percance.