La suspensión de vuelos en Estados Unidos puede generar dudas entre los pasajeros con viajes programados, especialmente sobre qué sucede con sus boletos y el dinero que pagaron. Ante esta situación, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) informa sobre los derechos de los viajeros y las posibles opciones en caso de afectaciones.

La suspensión de operaciones aéreas en Estados Unidos provocó afectaciones en vuelos programados desde México hacia ese país.

Ante las cancelaciones y modificaciones de itinerarios, las personas pasajeras pueden tener dudas sobre sus derechos y las opciones disponibles para recuperar el dinero de sus boletos.

¿Qué opciones tienen los pasajeros ante la cancelación de un vuelo?

La Profeco señala que, cuando un vuelo se cancela por causas atribuibles a la aerolínea, cabe mencionar que no es el caso de la suspensión en EU, las personas pasajeras pueden elegir entre las siguientes alternativas:

Solicitar el reembolso del boleto: recibir el reintegro del precio pagado o de la parte no realizada del viaje, además de una indemnización no menor al 25% del costo correspondiente.

Tomar el primer vuelo disponible: optar por transporte sustituto hacia el destino contratado.

Viajar en otra fecha: solicitar que la aerolínea transporte al pasajero posteriormente al mismo destino, con una indemnización no menor al 25% del precio del boleto o de la parte no realizada. La dependencia también establece que las aerolíneas tienen un plazo máximo de 10 días naturales posteriores a la reclamación para cubrir las compensaciones e indemnizaciones.

¿Qué pasa si la suspensión de vuelo fue por causas ajenas a la aerolínea?

La Profeco distingue entre las cancelaciones atribuibles a las empresas y aquellas que responden a otras circunstancias.

En el caso de la suspensión aérea en Estados Unidos, relacionada con restricciones de la Administración Federal de Aviación (FAA), no debe asumirse automáticamente que aplica la indemnización del 25%.

Para conocer las condiciones específicas de cada compañía, la Profeco cuenta con un comparativo de políticas de compensación de aerolíneas, donde pueden consultarse las medidas aplicables ante cancelaciones y modificaciones de vuelos.

Además, la Profeco menciona que los pasajeros pueden acudir directamente a los módulos de atención de Profeco que están dentro de los aeropuertos y aerolíneas correspondientes.