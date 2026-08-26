Roberto Velasco se reúne en Washington con Marco Rubio para revisar agenda bilateral México-EU

El canciller mexicano, Roberto Velasco, sostiene este miércoles una reunión de alto nivel en Washington D.C. con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. El encuentro tiene como objetivo central revisar los temas prioritarios de la relación bilateral entre ambas naciones, de acuerdo con la agenda pública difundida por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. La cita se da en un momento clave para la diplomacia regional, donde el diálogo institucional busca encauzar los puntos de coincidencia y atender las diferencias.

Seguridad, migración y comercio en el centro de las conversaciones

Aunque la dependencia estadounidense no detalló de manera pública los puntos específicos a tratar en el orden del día, se prevé que la mesa de trabajo aborde los ejes estratégicos que marcan la coyuntura bilateral: cooperación en materia de seguridad, gestión de flujos migratorios, intercambio comercial y fortalecimiento de la infraestructura fronteriza. La reunión se desarrolla además en un marco de compleja tensión diplomática derivada de los recientes desacuerdos en materia de combate al crimen organizado, control migratorio y las posturas encontradas que ambas administraciones han fijado en diversos temas de política exterior.

Cabe señalar que el secretario Velasco estuvo acompañado durante dicha reunión por el embajador Roberto Lazzeri Montaño; la subsecretaria para América del Norte, Cristina Planter Riebeling; el jefe de Unidad de Proyección para la Diplomacia, Política Exterior y Organización Interinstitucional, Efraín Guadarrama Pérez; el jefe de Oficina del embajador Roberto Lazzeri Montaño, Carlos Botello; el director general de Asuntos Especiales y Modernización Fronteriza, Oliver Arroyo Ramón; y el jefe de Frontera y Asuntos Especiales, Rafael Saucedo Fuentes.

"Me reuní con el secretario de Relaciones Exteriores de México, @r_velascoa, para conversar sobre acciones decisivas para poner fin a la migración ilegal, detener el tráfico de fentanilo y desmantelar las Organizaciones Terroristas Extranjeras y los cárteles", destacó el secretario de Estado, Marco Rubio, a través de la Embajada de EU en México.