El hongo que se queda: ¿qué es candida auris y por qué alertan a los hospitales?

El hongo de candida auris esta preocupando a las personas hospitalizadas en Estados Unidos, ya que los casos han ido en aumento. Conoce de qué se trata, cómo afecta a los pacientes y por qué preocupa a los hospitales.

¿Qué es candida auris?

De acuerdo con el dr. Graham Snyder, el director médico de prevención de infecciones y epidemiología hospitalaria en el Centro Medico de la Universidad de Pittsburgh, la candida auris es un tipo de levadura, es decir, un hongo que se contagia con el contacto de objetos y personas contaminadas.

Una de las catacterísticas de esta levadura es la capacidad de propagarse, mantenerse en entornos sanitarios, como en hospitales y asilos y resistir a ciertos productos de limpieza.

El doctor informó que candida auris tiene una capacidad de permanecer en el entorno, algo que normalmente no ocurre con todos los tipos de gérmenes que se propagan en el ambiente.

¿Qué pasa cuando una persona contrae el hongo?

Hay dos maneras en las que pueden contraer el hongo de candida auris. La primera, la colonización se produce cuando el hongo aparece en la piel de la persona, siendo asintomática. La segunda es cuando se produce el microorganismo por medio de una lesión en la piel. De acuerdo con Synder, puede detectarse mediante un frotis de la axila o la zona de la ingle.