La protesta de trabajadores jubilados de la Cámara de Diputados escaló en el Palacio Legislativo de San Lázaro: un grupo de inconformes se amarró con cinta adhesiva (diurex) a la puerta de la Mesa Directiva para exigir que las autoridades restituyan los apoyos económicos que les fueron suspendidos desde abril pasado.

La movilización impide el ingreso y la salida de personas de las instalaciones legislativas, luego de que los extrabajadores decidieron cerrar las entradas del recinto para exigir que se atienda su demanda.

Los manifestantes acusan que, pese al tiempo transcurrido desde la suspensión de estos recursos, no han recibido una respuesta de las autoridades de la Cámara de Diputados sobre la restitución de los apoyos.

#AlertaVial | Trabajadores jubilados de @Mx_Diputados cierran los accesos de San Lázaro.



Acusan falta de respuesta de las autoridades legislativas en la restitución de apoyo económicos, que fueron suspendidos desde abril pasado



El cierre de los accesos, peatonal y vehicular de… pic.twitter.com/GxUGuBC0kw — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 19, 2026

Jubilados cierran San Lázaro tras concluir sesión legislativa

El bloqueo de los accesos ocurrió después de que concluyó la sesión, cuando los trabajadores jubilados realizaron la protesta y cerraron tanto las entradas peatonales como las vehiculares del Palacio Legislativo.

Hasta el momento, la exigencia central de los manifestantes es que se restablezcan los apoyos económicos suspendidos desde abril, así como obtener una respuesta de las autoridades legislativas.