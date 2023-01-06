Durante la madrugada de este jueves 5 de enero, elementos de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) llevaron a cabo un operativo especial en Sinaloa para capturar a Ovidio Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán y presunto líder de "Los Chapitos"; por lo que la ciudad de Cuiliacán, junto a otras zonas del estado, entró en una crisis de violencia a lo largo del día.

Las autoridades mexicanas confirmaron que "El Ratón", como también es conocido Ovidio, había sido capturado con éxito y trasladado en avión de inmediato a la Ciudad de México, concretamente a la Fiscalia Especializada en Delincuencia Organizada (FEMDO), para posteriormente enviarlo al penal del Altiplano en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Ovidio Guzmán era uno de los personajes buscados por el Gobierno de México en su combate contra el narcotráfico, pero también objetivo primordial para el Departamento de Estado de Estados Unidos, pues en 2021 y a través del programa de recompensas contra narcóticos, establecieron una millonaria suma de dinero a cambio de información que diera con la detención de "El Ratón" y sus hermanos.

¿Cuánto dinero ofrecía Estados Unidos como recompensa por Ovidio Guzmán?

El 16 de diciembre de 2021, el gobierno de Joe Biden firmó la recompensa por 5 millones de dólares a cambio de información que llevara al arresto de Ovidio Guzmán López; sin embargo, no era el único integrante del Cártel de Sinaloa, sino que en el mismo reporte ofrecieron 5 millones por cada uno de los otros hijos: Iván Archivaldo, Jesús y Joaquín.

En total, el Gobierno de Estados Unidos ofrecía 20 millones de dólares a cambio de los hijos de "El Chapo" Guzmán, cifra que se mantiene vigente para el resto de los integrantes salvo Ovidio, detenido este 5 de enero por el Estado Mexicano.

Captura de Ovidio Guzmán: ¿Cuántos millones ofrecía EU como recompensa?|state.gov

¿Quién va a cobrar la recompensa por Ovidio Guzmán?

Debido a que la captura de Ovidio Guzmán "El Ratón" estuvo a cargo del Gobierno de México, la recompensa queda anulada y nadie puede reclamar esta cifra por su nombre; sin embargo, la oferta sigue abierta y visible a través del portal del Departamento de Estado de los Estados Unidos, tanto para él como para sus hermanos, integrantes del Cártel de Sinaloa.

