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Accidentes, bloqueos y tráfico en la carretera México-Cuernavaca hoy: Noticias EN VIVO este 24 de julio

Te informamos EN VIVO sobre las actualizaciones y el avance en las principales carreteras de México: bloqueos, accidentes, manifestaciones y obras.

Accidentes en carreteras hoy
|Guardia Nacional Carreteras

Escrito por: Amparo Castañeda

Antes de salir de casa este viernes 24 de julio, consulta las actualizaciones EN VIVO sobre el avance de las principales autopistas del país.
En Azteca Noticias te mantenemos informado sobre los accidentes, manifestaciones, obras y bloqueos para que no te sorprendan en el camino.

Bloqueos, manifestaciones, accidentes y obras

Accidente en Puebla

Choque cerca del km 029+900, de la carretera Cuacnopalan - Oaxaca provoca cierre parcial, a la altura del Mpio. Santiago Miahuatlán, con dirección a Oaxaca.

Accidente en la México- Cuernavaca

Cierre parcial por accidente a la altura del Colegio Militar con dirección a CDMX.

Cierre del circuito exterior

Accidente en el km 31 con dirección a Tultepec.

Accidente en la México-Puebla

Cierre total en el km 018+200 a la altura de la parada La Virgen en el Edo Mex con dirección a CDMX.

Cierre en la México-Cuernavaca

Accidente en el km 028+400 a la altura de la caseta de Tlalpan con dirección a Cuernavaca.

Accidente en Teziutlán, Veracruz

Cierre parcial en el km 046+500 con dirección a Nautla.

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