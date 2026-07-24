Accidentes, bloqueos y tráfico en la carretera México-Cuernavaca hoy: Noticias EN VIVO este 24 de julio
Te informamos EN VIVO sobre las actualizaciones y el avance en las principales carreteras de México: bloqueos, accidentes, manifestaciones y obras.
Antes de salir de casa este viernes 24 de julio, consulta las actualizaciones EN VIVO sobre el avance de las principales autopistas del país.
En Azteca Noticias te mantenemos informado sobre los accidentes, manifestaciones, obras y bloqueos para que no te sorprendan en el camino.
Bloqueos, manifestaciones, accidentes y obras
Accidente en Puebla
Choque cerca del km 029+900, de la carretera Cuacnopalan - Oaxaca provoca cierre parcial, a la altura del Mpio. Santiago Miahuatlán, con dirección a Oaxaca.
#TomePrecauciones en #Puebla continúa cierre parcial de circulación tras #AccidenteVial cerca del km 029+900, de la carretera Cuacnopalan - Oaxaca, a la altura del Mpio. Santiago Miahuatlán, con dirección a Oaxaca. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/WCyvH1hCKo— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) July 24, 2026
Accidente en la México- Cuernavaca
Cierre parcial por accidente a la altura del Colegio Militar con dirección a CDMX.
#PrecauciónVial en #CDMX se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km. 022+700 de la carretera México-Cuernavaca, a la altura del Heroico Colegio Militar, CDMX., con dirección a CDMX. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/SImrlfxUMn— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) July 24, 2026
Cierre del circuito exterior
Accidente en el km 31 con dirección a Tultepec.
#AlMomento | #Tecámac 🚨— C5 Estado de México (@C5Edomex) July 24, 2026
¡Toma precauciones! Se registra cierre de vialidad ⛔ sobre Cto. Exterior Mexiquense , derivado de un accidente vial, a la altura del km 31 , con dirección a Tultepec .
🔴 La fila de vehículos alcanza aproximadamente 7 kilómetros.
🚗 Si circulas por… pic.twitter.com/Cdn46yNMbC
Accidente en la México-Puebla
Cierre total en el km 018+200 a la altura de la parada La Virgen en el Edo Mex con dirección a CDMX.
#TomePrecauciones en #EdoMéx se registra cierre total de circulación tras #AccidenteVial cerca del km. 018+200 de la carretera México-Puebla, a la altura de la parada La Virgen, Edo. Méx., con dirección a CDMX. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/VgtzmZsaGv— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) July 24, 2026
Cierre en la México-Cuernavaca
Accidente en el km 028+400 a la altura de la caseta de Tlalpan con dirección a Cuernavaca.
Accidente en Teziutlán, Veracruz
Cierre parcial en el km 046+500 con dirección a Nautla.
#TomePrecauciones en #Veracruz continúa cierre parcial de circulación tras #AccidenteVial cerca del km. 046+500 de la carretera Teziutlán-Nautla, a la altura de la localidad La Palmilla, Ver., con dirección a Nautla, Ver. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/BUpDOTc7A1— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) July 24, 2026