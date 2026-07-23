¿Qué significa el arancel del 10% para México? Ebrad aclara que más del 80% de las exportaciones quedan excluidas

El secretario de Economía, Marcelo Ebrad, aseguró que el arancel del 10% que Estados Unidos aplicará a México no representa un cambio en las condiciones comerciales actuales, ya que únicamente se aplicará a los productos que no cumplen con las reglas de origen del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La aclaración se dio luego de que el gobierno estadounidense publicará la resolución mediante la cual contempla a 60 países, entre ellos México, los aranceles establecidos bajo la sección 122 por un nevo esquema sustentado en la sección 301 relacionada con trabajo forzoso.

Ebrad explicó que, tras revisar el documento de más de 400 páginas, la conclusión es que no hay modificaciones para la mayoría de las exportaciones mexicanas.

"Quedan excluidas todas las exportaciones de México, más del 80% que cumplen con el Tratado de Libre Comercio que tenemos, el T-MEC; es deir, no hay cambio en eso", mencionó el secretario de Economía, Marcelo Ebrad.

https://twitter.com/m_ebrard/status/2080413285560524835

Además precisó que el arancel del 10% continuará aplicándose únicamente a los productos que no cumplen con las reglas de origen del tratado comercial, por lo que el nivel arancelario para México permanece sin cambios.

¿Qué significa que un producto cumpla con las reglas de origen del T-MEC?

Las reglas de origen son los requisitos que debe cumplir con productos para ser considerado fabricado en la región de América del Norte y acceder a los beneficios del T-MEC.

Cuando un bien cumple con estos criterios, puede explotarse con las referencias arancelarias previstas en el tratado. De acuerdo con la Secretaría de Economía, alrededor del 85% de las exportaciones mexicanas al mercado estadounidense continuará ingresando con arancel cero, al mantenerse vigente la exención para los productos que cumplen con el acuerdo comercial.

La dependencia explicó que el 10% previsto bajo la sección 301 sustituye al arancel que ya existía bajo la sección 122.

Avanza la revisión del T-MEC

La Secretaría de Economía también informó que del 21 al 23 de julio se llevó a cabo en la Ciudad de México la tercera ronda de conversaciones bilaterales entre México y Estados Unidos como parte del proceso de revisión del T-MEC.

Como resultado de esta tercera ronda de diálogo, ambas delegaciones acordaron reunirse nuevamente durante la primera quincena de septiembre para continuar con la revisión del T-MEC.