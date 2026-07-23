Bolsa Mexicana de Valores: ¿cómo cerró la jornada hoy 23 de julio 2026?

Los mercados financieros reportaron cambios en la jornada de este jueves. La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerró con ajustes y el precio del dólar así quedó este día.

Bolsa Mexicana de Valoes 23 de julio 2026

El referencial índice accionario S&P/BMV IPC perdió -1.54% con 66,266.01 puntos al cierre de este 23 de julio de 2026.

¿En cuánto está el dólar hoy 23 de julio de 2026?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 15 de julio de 2026 en $16.30 pesos la compra y en $17.99 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

Wall Street: ¿cómo cerró la jornada hoy?

Los índices de Wall Street cerraron a la baja el jueves, con el Nasdaq cayendo más del 2%, ya que las últimas actualizaciones de ganancias de las grandes empresas tecnológicas reavivaron la preocupación por el elevado gasto en IA, mientras que el aumento vertiginoso de los precios del petróleo intensificó las preocupaciones sobre la inflación, elevando los rendimientos de los bonos.



Promedio industrial Dow Jones (.DJI) cayó 506.93 puntos, o un 0.97%, hasta los 51.711,65.

(.DJI) cayó 506.93 puntos, o un 0.97%, hasta los 51.711,65. S&P 500 (.SPX) perdió 90.66 puntos, o 1.21%, hasta los 7.408,30

(.SPX) perdió 90.66 puntos, o 1.21%, hasta los 7.408,30 Nasdaq Composite (.IXIC), perdió 553.21 puntos, o un 2.15%, hasta los 25.137,69.

Cambios en el petróleo hoy 23 de julio de 2026

Los precios del petróleo superaron los 100 dólares el jueves por primera vez desde mayo, después de que los hutíes de Yemen dijeran que atacaron dos petroleros saudíes en el Mar Rojo, lo que provocó nuevas interrupciones en el suministro mundial tras una paralización casi total del comercio a través del estrecho de Ormuz.

Los futuros del Brent cerraron con una subida de 6,62 dólares, o un 7%, a 100,69 dólares el barril, marcando su cierre más alto desde el 22 de mayo.

Los precios de este referente mundial del petróleo crudo son ahora casi un 40% más altos que cuando comenzó la guerra con Irán en febrero, y casi todas sus ganancias se han producido este mes.

El crudo West Texas Intermediate cerró con una subida de 5,36 dólares, o un 6,2%, para situarse en 92,19 dólares el barril, el cierre más alto desde el 4 de junio.

Con información de Reuters