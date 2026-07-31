Accidentes, bloqueos y el tráfico en la carretera México-Cuernavaca hoy: Noticias EN VIVO este 31 de julio
Si planeas salir de la ciudad hoy viernes, consulta el avance y las actualizaciones sobre accidentes, bloqueos, manifestaciones y obras en las carreteras.
En Azteca Noticias te mantenemos informado sobre los bloqueos, manifestaciones, accidentes y obras de las principales carreteras de nuestro país hoy 31 de julio.
Consulta EN VIVO todas las actualizaciones sobre el avance al salir de la ciudad para que no te tomen por sorpresa y llegues a tiempo a tu destino.
Accidentes, bloqueos, manifestaciones y obras hoy 31 de julio
Cerrada la carretera Tehuacán-Oaxaca
Ambos sentidos permanecen cerrados por accidente en el km 34.
Cierre en la carretera Guadalajara-Tepic
Accidente en el km 112+600.
Accidente en Puebla
Camión choca en la carretera Cacaloapan-Oaxaca en el km 031+500. Hay cierre parcial.
#TomePrecauciones en #Puebla continua cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km. 031+500 de la carretera Cacaloapan-Oaxaca, atienda indicación vial. pic.twitter.com/CsV2qKBbZs— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) July 31, 2026