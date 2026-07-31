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Accidentes, bloqueos y el tráfico en la carretera México-Cuernavaca hoy: Noticias EN VIVO este 31 de julio

Si planeas salir de la ciudad hoy viernes, consulta el avance y las actualizaciones sobre accidentes, bloqueos, manifestaciones y obras en las carreteras.

Carreteras hoy 31 de julio
|Guardia Nacional Carreteras

Escrito por: Amparo Castañeda

En Azteca Noticias te mantenemos informado sobre los bloqueos, manifestaciones, accidentes y obras de las principales carreteras de nuestro país hoy 31 de julio.
Consulta EN VIVO todas las actualizaciones sobre el avance al salir de la ciudad para que no te tomen por sorpresa y llegues a tiempo a tu destino.

Accidentes, bloqueos, manifestaciones y obras hoy 31 de julio

Cerrada la carretera Tehuacán-Oaxaca

Ambos sentidos permanecen cerrados por accidente en el km 34.

Cierre en la carretera Guadalajara-Tepic

Accidente en el km 112+600.

Accidente en Puebla

Camión choca en la carretera Cacaloapan-Oaxaca en el km 031+500. Hay cierre parcial.

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