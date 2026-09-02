Carros fantasma en la banqueta: qué necesitas y a dónde llamar para que se lleven los vehículos abandonados

Encontrar un automóvil abandonado que lleva días o semanas puede convertirse en un problema para los peatones y vecinos. Si te encuentras con un vehículo en esta situación, no es necesario que lo muevas por tu cuenta. En esta guía te explicamos qué necesitas para denunciar los carros abandonados de tu colonia.

Así puedes reportar los carros abandonados de tu colonia

Si en tu colonia hay un automóvil que lleva varios días abandonado en la vía pública, ya puedes reportarlo para solicitar que sea retirado. El procedimiento contempla varios pasos y es necesario contar con información y fotografías del vehículo. Antes de realizar el reporte, debes asegurarte de que el automóvil tenga al menos 15 días abandonado.

También necesitarás tomar cuatro fotografías del vehículo: una de frente, una de cada uno de sus lados y una de la parte trasera.

Las fotografías deben enviarse por WhatsApp al número 55-5007-8967. El mensaje debe incluir tus iniciales, seguido de la frase "vehículo abandonado", y después las cuatro imágenes del automóvil.

Una vez enviado el mensaje, también se debe de realizar una llamada par promocionar los detalles relacionados con la ubicación y el vehículo.

Después de completar los pasos anteriores, una unidad de tránsito y personal de la alcaldía correspondiente acudirán a revisar el automóvil.

Si determinan que procede el retiro, se le dejará una papeleta al vehículo. De acuerdo con la información proporcionada, si el automóvil no es retirado durante los tres días siguientes, será llevado por la unidad.

De esta manera, quienes tengan un vehículo abandonado cerca pueden iniciar el reporte siguiendo estos pasos y proporcionar la información necesaria para que las autoridades correspondientes revisen el caso.

Así puedes mandar a retirar el cableado que no sirve de los postes en tu colonia

Si en tu calle hay cables que aparentemente ya no se utilizan, están viejos o de plano ya no sirven, en la Ciudad de México (CDMX) puedes solicitar su retiro siguiendo un proceso de tres pasos.



Toma tres fotografías del cableado que deseas reportar. Procura que las imágenes permitan identificar claramente los cables reportados. Envía las fotografías por WhatsApp Llama a Locatel. El número para la CDMX es el *0311 o también puedes llamar al 5556581111. Después de mandar las fotografías por WhatsApp, debes marcar a Locatel para registrar las imágenes en su base de datos. Durante la llamada tendrás que proporcionar la ubicación y otros detalles que te pedirán para reportarlos.

Una vez completes los tres pasos, Locatel te proporcionara un folio de atención, con el que podrás dar seguimiento a tu denuncia y así terminar con esas telarañas que pueden afectar la luz o la seguridad de las personas.