Notifican 6 cartas bomba en España una dirigida al presidente

En España continúa el envío de cartas bomba a edificios públicos y diplomáticos, en las últimas 24 horas han sido notificados seis, cinco de ellos fueron detectados a tiempo, una de ellos dirigido al presidente.

La primer carta bomba

El primer paquete fue una carta bomba enviada a la embajada de Ucrania en Madrid a mediodía de este miércoles.

El correo no pasó por el control de seguridad pertinente y explotó en las manos del jefe de seguridad del centro diplomático. El empleado sufrió heridas leves y acudió al hospital por su propio pie. La carta iba dirigida al embajador ucraniano Sergei Pohoreltsev.

Segundo paquete contra empresa de armamento en España

Horas más tarde, sobre las 21:00 horas del mismo día, tiempo de España, se detectó un segundo paquete dirigido a la empresa de armamento Instalaza de Zaragoza.

La compañía envió lanzagranadas a Ucrania bajo el marco de la invasión rusa.

El Técnico Especialista en Desactivación de Artefactos Explosivos (TEDAX) realizó una detonación controlada.

Un tercer correo explosivo

Sobre las 03:00 horas de la madrugada de este jueves en España, se detectó un tercera carta bomba. Iba dirigido al Centro de Satélites de la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid. El escáner de rayos X permitió a los agentes de seguridad dar la voz de alarma.

Carta bomba dirigida al presidencia del gobierno de España

Un cuarto paquete se detectó a tiempo en La Presidencia del Gobierno. Iba dirigida al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

La nota informativa de las autoridades señala que la carta explosiva dirigida a Sánchez presenta las mismas características que las tres anteriores. La interceptación tuvo lugar el pasado 24 de noviembre, después de que los servicios del Departamento de Seguridad de la Presidencia del Gobierno detectasen un envío sospechoso. La carta se remitió por correo postal ordinario.

Una quinta carta explosiva ha sido enviada al Ministerio de Defensa

El ministerio defensa informó que no hay que lamentar ningún tipo de daño personal ni material y que se está analizando cuál es la relación con los otros dos sobres que se enviaron ayer miércoles a la embajada de Ucrania ubicada en Madrid y también a esta empresa de armamento en Zaragoza.

El departamento ha ordenado un cremento de la seguridad en edificios públicos y diplomáticos.

Un sexto paquete explosivo en la embajada de Estados Unidos

En las últimas horas se notificó de una nueva alerta de seguridad en españa. La embajada de Estados Unidos ha recibido este jueves un sobre bomba de características similares a las anteriores y se ha detectado en torno a las 12:30 horas en el filtro de seguridad, por lo que se ha activado el protocolo policiaco pertinente.

Hasta el momento nadie se ha atribuido estos atentados.

A pregunta expresa, autoridades en España han señalado este jueves que no pueden culpar a prorrusos de estos atentados, pues la investigación está en curso y que es muy temprano para señalar a alguien de esta autoría.

