El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México declaró fundado el recurso presentado contra la negativa de conceder una suspensión provisional y ordenó que se revisen las omisiones en la investigación por la desaparición de Carlos Emilio Galván Valenzuela.

Entre las acciones señaladas está que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y otros mandos supervisen el estado de las diligencias pendientes y realicen actividades para localizar a los testigos que podrían aportar información sobre lo ocurrido.

En la resolución, el tribunal advirtió que el paso del tiempo puede reducir las posibilidades de encontrar a esas personas y obtener datos relevantes para esclarecer la desaparición.

El fallo se refiere a las omisiones relacionadas con la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEIDMS-SIN/1330/2025. Se trata de una suspensión provisional, por lo que no representa una resolución definitiva sobre el caso ni determina quiénes son responsables de la desaparición.

Tribunal Colegiado de la #CDMX ordenó a la @SSPCMexico y otros mandos de #seguridad dar seguimiento a las investigaciones y llevar a cabo acciones para localizar a testigos clave de la desaparición de Carlos Emilio Galván, visto por última vez el 5 de octubre de 2025 en #Mazatlán, #Sinaloa. Su familia continúa exigiendo respuestas y avances en el caso. — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 16, 2026

¿Cuándo y dónde desapareció Carlos Emilio Galván Valenzuela?

Carlos Emilio, originario de Durango, fue visto por última vez durante la madrugada del 5 de octubre de 2025 en Mazatlán, Sinaloa, específicamente en el Bar La Terraza Valentino.

Desde entonces, su familia ha buscado respuestas sobre su paradero y ha exigido que las autoridades agoten las líneas de investigación para encontrarlo.

La localización de posibles testigos es uno de los puntos relevantes del caso, pues sus declaraciones podrían aportar información para reconstruir lo ocurrido aquella madrugada.

¿Por qué la madre de Carlos Emilio protestó frente a la FGR?

Brenda Valenzuela Gil, madre de Carlos Emilio, fue una de las aproximadamente 50 personas que participaron en un plantón de 29 días frente a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), ubicadas en Dr. Vértiz 175, colonia Doctores, en la Ciudad de México.

Las familias exigían una audiencia directa con la entonces fiscal general, Ernestina Godoy, además de respuestas ante las trabas burocráticas que enfrentan durante la búsqueda de sus seres queridos.

Entre sus demandas también estaban que la FGR atrajera y recibiera denuncias por desaparición relacionadas con el crimen organizado, así como una coordinación adecuada del Banco Nacional de Datos Forenses.

La resolución del Tribunal Colegiado representa un avance en la exigencia de que se atiendan las diligencias pendientes, particularmente aquellas que podrían ayudar a localizar a testigos. Para la familia de Carlos Emilio, la búsqueda continúa.