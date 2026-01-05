Audiencia de Ovidio Guzmán aplazada en EU: conoce la nueva fecha

La audiencia judicial de Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”, volvió a moverse en el calendario de la justicia estadounidense. La Corte de Distrito para el Norte de Illinois, con sede en Chicago, aplazó la comparecencia clave que estaba prevista para el 9 de enero de 2026, una decisión ordenada por la jueza federal Sharon Johnson Coleman.

¿Cuándo es la nueva audiencia de Ovidio Guzmán?

De acuerdo con las minutas más recientes del tribunal federal, la audiencia originalmente agendada tenía como objetivo definir el calendario formal para dictar sentencia contra Guzmán López, quien ya se declaró culpable de cuatro cargos federales relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y delincuencia organizada.

La reprogramación para el 10 de julio de 2026 no detalla públicamente los motivos del cambio, aunque en este tipo de casos suele estar relacionada con la revisión de documentos, informes complementarios y acuerdos entre la fiscalía y la defensa. La jueza Sharon Johnson Coleman será la encargada de evaluar todos los elementos antes de establecer la fecha definitiva en la que se conocerá la condena.

El acuerdo de culpabilidad y lo que está en juego

En documentos previos del caso, la corte confirmó que Ovidio Guzmán aceptó un acuerdo de culpabilidad que le permitiría evitar una sentencia de cadena perpetua, a cambio de reconocer su responsabilidad en la producción y tráfico de drogas sintéticas, principalmente fentanilo, además de otras sustancias ilícitas que ingresaron a territorio estadounidense.

Las autoridades federales han señalado reiteradamente que la facción conocida como “Los Chapitos”, integrada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, desempeñó un papel central en el flujo masivo de drogas hacia Estados Unidos, con una logística que operaba a gran escala.

De la captura en México a la cooperación con EU

Guzmán López fue detenido en México en 2023 y posteriormente extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos en Chicago. Durante el proceso, la fiscalía lo señaló como uno de los coordinadores clave en el envío de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina.

En julio de 2025, formalizó su cambio de declaración a culpable, reconociendo su participación dentro de la estructura criminal del Cártel de Sinaloa. En esa misma audiencia, la fiscalía reveló que el acuerdo contempla la posible cooperación del acusado en investigaciones futuras, un factor que podría influir de manera directa en la severidad de la sentencia final.

¿Qué sigue en el proceso de Ovidio Guzmán?

Con el aplazamiento hasta el 10 de julio de 2026, el tribunal contará con más tiempo para analizar los informes de cooperación, los argumentos de ambas partes y el alcance real del acuerdo de culpabilidad.

A partir de esa audiencia, la corte definirá cuándo se dictará la sentencia que marcará el futuro legal de Ovidio Guzmán López dentro del sistema penitenciario federal estadounidense.