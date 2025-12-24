Disculpa tardía sacude Tequila tras denuncias por violencia de género contra su alcalde

Luego de que regidoras del municipio de Tequila, Jalisco, presentaran denuncias ante la Fiscalía del estado por presunta violencia política de género, el alcalde Diego Rivera difundió un video en sus redes sociales en el que ofreció una disculpa pública a las funcionarias municipales involucradas.

En la grabación, el presidente municipal reconoció que sus declaraciones o actitudes pudieron haber sido percibidas como ofensivas, aunque sostuvo que, desde su perspectiva, no existió una intención directa de provocar agravio. Aun así, señaló que ofrecía una disculpa a las regidoras que se sintieron afectadas.

Diego Rivera expresó textualmente:

“Si en algún momento las regidoras se sintieron ofendidas, de alguna manera o de alguna variante y que a mi pensar no lo he provocado de alguna manera, desde ahorita les digo, yo les ofrezco una disculpa de corazón”.Las denuncias interpuestas por las regidoras colocaron bajo el escrutinio público la situación política que se vive en el municipio, donde también se han señalado tensiones internas dentro del ayuntamiento y señalamientos de ingobernabilidad.

Organiza fiestas con dinero público...



Regala un auto con logos de Morena...



Pero dice que no hay fondos para aguinaldos y pide un adelanto de 19 millones del presupuesto 2026



Es el alcalde de Tequila, el morenista Diego Rivera 👇



📷 @jorgegogdl pic.twitter.com/bAIFAIEJvC — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) December 23, 2025

Pablo Lemus: más que disculpas, se requieren acciones

Al respecto, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, se pronunció sobre el caso y subrayó que, más allá de las disculpas públicas, lo fundamental es que exista un respeto efectivo y permanente hacia las servidoras públicas.

“Yo creo más en las acciones que en las palabras y lo importante es que se respete la integridad de estas tres regidoras”.El mandatario estatal también hizo un llamado a la reflexión tanto a la ciudadanía de Tequila como a los sectores productivos y a los actores políticos, ante lo que calificó como un contexto de ingobernabilidad en el municipio.

🔴 Tequila en números rojos



Mientras el ayuntamiento debe pedir prestado para cerrar el año, el alcalde Diego Rivera se mostró tranquilo en una posada donde rifaron un auto… marcado con el logo de Morena. @BravoLucy con la información en #HechosMeridiano pic.twitter.com/t9oH2aVGOk — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 23, 2025

Llamado a denuncias y posible revocación de mandato

En sus declaraciones, Pablo Lemus señaló que corresponde a la población de Tequila valorar la situación y, en su caso, determinar si existen elementos suficientes para iniciar un proceso jurídico o de revocación de mandato contra el alcalde.

“Yo creo que esto lo tiene que decidir la gente de Tequila. En caso de que ellos encuentren las causales suficientes para poder llevar un proceso jurídico y de revocación contra el alcalde (…)”.

Asimismo, criticó la postura del partido político al que pertenece el presidente municipal, al señalar que únicamente ha salido a respaldarlo, y exhortó a empresarios que hayan sido víctimas de posibles actos de extorsión a presentar las denuncias correspondientes.

“A todos los empresarios que han sido sujetos de una posible extorsión a presentar las denuncias correspondientes, nos sirven mucho”.El gobernador insistió en que las denuncias formales son fundamentales para reunir elementos que permitan esclarecer posibles irregularidades en la administración municipal de Diego Rivera.

Mientras tanto, las investigaciones por las denuncias de violencia política de género continúan su curso ante las instancias correspondientes, en medio de un escenario político marcado por la confrontación y la exigencia de rendición de cuentas en Tequila.