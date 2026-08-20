VIDEO| “Mi hermano estaba vivo y lo mataron”: El caso de Víctor Torres Leyva y la persecución policial que le quitó la vida; a 21 años de la tragedia

A 21 años de la muerte de Víctor Emmanuel Torres Leyva, el joven de 29 años de edad, que perdió la vida tras una persecución policial en calles del entonces Distrito Federal, su familia continúa exigiendo justicia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues el caso ha estado marcado por irregularidades, pruebas alteradas y más de dos décadas de impunidad.

La muerte del joven ocurrió el 19 de agosto del 2005, cuando alrededor de la 1:35 de la madrugada, manejaba en sentido contrario por una avenida de la capital del país, lo que desató una persecución policiaca, la cual terminó con más de 19 impactos de bala.

“Y lo peor es que cuando detuvieron el carro, mi hermano estaba vivo, mi hermano estaba vivo y lo mataron, lo mataron allí (...) mi hermano en el lado del copiloto con el cuerpo hacia atrás decíamos ¿cómo fue posible esto? o sea, no lo mataron en la persecución, o sea, ¿cómo es que el cuerpo está en el lugar del copiloto?, queremos explicaciones”, explicó Alma Torres Leyva, hermana de la víctima.